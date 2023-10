Un nouvel espace centralisé à Sainte-Julie accueillera les bénévoles de l’Opération Nez rouge Vallée-du-Richelieu

Cette année, l’Opération Nez rouge Vallée-du-Richelieu, sous la responsabilité du maître d’œuvre Les Chevaliers de Colomb du Conseil de Belœil no 2905, installera sa centrale d’opération pour les bénévoles dans le vaste local de Deschamps Chevrolet, gracieuseté de monsieur Éric Deschamps, un des principaux partenaires de l’Opération Nez rouge Vallée-du-Richelieu.

Situé au 333, boulevard Armand-Frappier à Sainte-Julie, cet emplacement permettra d’offrir un endroit centralisé, avec un accès rapide aux grands axes routiers de la région. La nouvelle centrale offrira un confort rehaussé aux nombreux bénévoles attendus lors de la 31e édition de l’Opération Nez rouge Vallée-du-Richelieu, qui débutera le 24 novembre dans douze villes et

municipalités de la région.

Les informations sur la campagne et sur les étapes à suivre pour devenir bénévole seront partagées au début du mois de novembre. C’est un rendez-vous!