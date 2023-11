La Ville de Sainte-Julie annonce son nouveau partenariat avec Proanima

La Ville de Sainte-Julie est heureuse d’annoncer un nouveau partenariat avec Proanima pour effectuer la gestion animalière sur son territoire à compter de l’année 2024. Cet organisme à but non lucratif, basé à Boucherville et Saint-Jean-sur-Richelieu, est réputé pour son expérience et son expertise unique au Québec et est devenu une référence, tant pour ses installations que son approche de sensibilisation, de prévention et d’amélioration continue.



Auparavant desservies par la Régie intermunicipale des services animaliers de la Vallée-du-Richelieu (RISAVR), la Ville de Sainte-Julie ainsi que les autres municipalités du regroupement ont été confrontées à des enjeux relatifs, notamment, au manque d’espace dans le refuge de Saint-Mathieu-de-Beloeil, devenu trop étroit en raison des besoins croissants de la population. Les coûts et les difficultés logistiques liées à l’agrandissement ou la construction d’un nouveau refuge, de même que la volonté d’accroître les services offerts à la population, ont conduit la Ville de Sainte-Julie à conclure une entente avec Proanima dès la fin des opérations de la RISAVR, prévue au 31 décembre prochain. La Ville croit fermement que cette transition renforcera non seulement la qualité des services offerts à l’ensemble des animaux, mais également l’expérience des Julievillois.



« Nous sommes impatients de travailler de concert avec Proanima pour créer un impact positif durable au sein de la communauté », a mentionné le maire Mario Lemay.



« Nous sommes très heureux d’accueillir la Ville de Sainte-Julie et ses citoyens dans la grande Famille Proanima. Nous avons été impressionnés par la qualité de leurs gestionnaires et du processus rigoureux utilisé dans la sélection du bon partenaire afin d’assurer un service de qualité et constant auprès de leurs citoyens. Notre équipe est motivée à l’idée de pouvoir venir en aide aux Julievillois et aux animaux de leur territoire ! Bienvenue dans la Famille Proanima », a souligné la directrice générale de Proanima, Anny Kirouac.



À compter de janvier 2024, les citoyens pourront communiquer avec Proanima afin de bénéficier des services offerts par l’organisme, tel que le renouvellement des médailles. Pour les citoyens qui ont récemment renouvelé leur médaille avec la RISAVR, aucune action n’est requise. Proanima fonctionnera avec les licences émises par la RISAVR. Tous les détails sur les services de l’organisation se trouvent sur le site proanima.com.



À propos de Proanima



Depuis 2012, Proanima place le bien-être animal et le haut niveau de service à ses clients au cœur de toutes ses actions et décisions. L’organisme à but non lucratif applique une gestion animalière préventive pour ses villes partenaires et leurs citoyens, leur procurant ainsi conseils, aide et ressources afin de limiter les abandons d’animaux. En ce sens, Proanima offre des services de prévention, de sensibilisation, d’éducation, d’identification, de stérilisation et d’encadrement des chiens dangereux. Il accueille, soigne et héberge temporairement les animaux de compagnie errants ou abandonnés pour ensuite leur trouver une nouvelle maison.