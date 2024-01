Opération Nez rouge Vallée-du-Richelieu: 235 nouveaux bénévoles et le double de raccompagnements

Les responsables d’Opération Nez rouge Vallée-du-Richelieu ont de quoi se réjouir en ce début d’année, car les gens ont répondu bien au-delà de leurs espérances durant la période des Fêtes.

La 31e campagne se tenait avec un nouveau maître d’œuvre, soit les Chevaliers de Colomb du Conseil de Belœil no 2905 et ils ont réussi à obtenir une mobilisation sans précédent de la part de la communauté, dont à Sainte-Julie. Ainsi, pas moins de 235 nouveaux bénévoles se sont ajoutés à l’équipe, alors que 329 bénévoles au total ont pris part à cette campagne.

Les responsables ont aussi souligné que le nombre de raccompagnements a doublé pour atteindre 441 transports cette année et cela a permis d’amasser plus de 13 000$ en dons. Ils seront redistribués auprès de six organismes œuvrant pour la jeunesse dans la région, soit le Groupe scout Mont-Saint-Hilaire, le 21e Groupe scout de Beloeil, l’Association de la Vallée du Richelieu pour la déficience intellectuelle et le trouble du spectre de l’autisme (AVRDI/TSA), la Fondation Charles-Bruneau, la Fondation l’Intermède et la Maison des jeunes de Saint-Bruno.

« Nous exprimons notre profonde gratitude envers les bénévoles dévoués, les partenaires locaux, les donateurs généreux et tous ceux qui ont contribué à faire de cette campagne un succès retentissant. L’Opération Nez rouge Vallée-du-Richelieu continue de compter sur le soutien indéfectible de la communauté », a déclaré le coordonnateur, Gerry Guimond, lors du dévoilement des résultats, le 8 janvier.