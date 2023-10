Sainte-Julie à la Table de développement de l’Aéroport Montréal Saint-Hubert : de nombreux chantiers sont à l’œuvre

La création d’une Table de développement du pôle aérospatial de l’Aéroport Montréal Saint-Hubert (YHU) a été annoncée en juin dernier et elle offre un forum de discussion et de mobilisation des acteurs régionaux, dont la Ville de Sainte-Julie, afin de permettre la réalisation d’initiatives élaborées en partenariat avec le milieu. La deuxième rencontre de ses membres a permis de constater que de nombreux chantiers sont à l’œuvre.

Rappelons que le 27 juin dernier, les membres de la Table de développement YHU, qui rassemble plus de quinze élus de la région ainsi qu’une dizaine de citoyens et de partenaires du milieu, ont procédé à la création de quatre groupes de travail, respectivement sur l’Innovation, le Développement durable et le Climat sonore, la Mobilité et le Tourisme.

Il y a deux semaines se tenait la seconde rencontre de la Table de développement et cette séance de travail de plus de deux heures a permis aux participants d’échanger sur le projet de construction du terminal commercial de l’aéroport et de préciser les orientations de YHU pour ce qui concerne son offre de transport aérien.

Lors de cette rencontre, les différents groupes de travail ont eu l’occasion de présenter leurs orientations et leurs priorités. Parmi les chantiers à l’œuvre à travers ces sous-comités, mentionnons une initiative pour développer l’innovation aéroportuaire et aéronautique grâce à un modèle d’aéroport ouvert, une réflexion concertée sur la mobilité à l’échelle régionale et l’implantation d’une solution technologique pour afficher en temps réel les avions en activité et améliorer l’efficience des mesures d’atténuation du bruit.

« Tous les sujets sont discutés et les nouvelles idées, comme les recommandations, qui sont issues de la Table deviennent pour nous des priorités », a déclaré au terme de la rencontre Yanic Roy, président-directeur général de l’Aéroport Montréal Saint-Hubert.