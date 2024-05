Longueuil: 2240 arbres seront plantés

Pépinière Jardin 2000 inc. de Sainte-Julie a remporté les quatre appels d’offres pour la fourniture et plantation d’arbres à travers Longueuil. Le montant total des contrats s’élève à 1,8 M$.



Le premier contrat (521 049,31 $) vise la fourniture et la plantation de 620 arbres dans le secteur nord, soit l’arrondissement du Vieux-Longueuil alors que le second contrat (332 330,21 $) concerne la fourniture et la plantation de 370 arbres dans le secteur sud, soit les arrondissements de Saint-Hubert et Greenfield Park.



Les parcs-nature ne sont pas en reste. En effet, le troisième contrat (625 055,55 $) permettra de mettre en œuvre les travaux de plantation de 799 arbres de grands calibres (40 mm) dans le secteur nord de la Ville, soit les parcs-nature de l’arrondissement du Vieux-Longueuil.



Enfin, le dernier contrat (327 370,90 $) concerne la fourniture et la plantation de 451 arbres dans les parcs-nature du secteur sud, soit les arrondissements de Saint-Hubert et Greenfield Park.



Un arbre ici

Les citoyens ont par ailleurs été invités à proposer l’emprise de leur terrain pour la plantation d’un arbre par l’entremise de la plateforme Un arbre ici. La Ville précise que les propositions reçues seront analysées en fonction des paramètres d’implantation. Les emprises où un arbre aura été abattu précédemment dans le cadre des interventions de la Ville seront priorisées afin d’assurer leur remplacement.