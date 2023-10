Sainte-Julie : les soirées autour du feu sont de retour le 20 octobre et le 17 novembre

La Ville de Sainte-Julie est heureuse d’annoncer le retour des soirées autour du feu pour l’automne 2023. Lors de ces soirées, les citoyens pourront écouter des animations diversifiées de 19 h à 20 h dans différents parcs de la ville.



La première soirée se tiendra le 20 octobre au parc Joseph-Véronneau et elle sera animée par le conteur François Lavallée. La seconde soirée animée par La Maison autochtone sous le thème « Autrefois la survie » se déroulera le 17 novembre au parc Arthur-Gauthier.



Les citoyens sont invités à se réunir, en famille ou entre amis, autour du feu en sirotant un chocolat chaud pour écouter les artistes.



« J’invite tous les citoyens à venir découvrir ces soirées. Il s’agit d’une belle occasion pour découvrir de nouveaux parcs et se réunir entre résidents des quartiers », a mentionné le maire de Sainte-Julie, Mario Lemay.



Les participants doivent apporter leur chaise et leur tasse pour le breuvage. Aucune inscription n’est requise pour cette activité.