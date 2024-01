Lancement de la 26e édition du Défi OSEntreprendre

La 26e édition du Défi OSEntreprendre est maintenant commencée! À cette occasion, le Service de développement économique (SDE) de la MRC de Marguerite-D’Youville invite toutes les nouvelles entreprises s’étant lancées en affaires au cours de la dernière année et la communauté entrepreneuriale à participer aux trois activités offertes dans le cadre de cette édition 2024.



Mercredi 21 février 2024, à 18 h, au Centre multifonctionnel de Contrecœur

Venez rencontrer les nouveaux entrepreneur(e)s de Calixa-Lavallée, Contrecœur et Verchères lors de cet événement organisé par Rues Principales Verchères et le Quartier des Affaires en partenariat avec la MRC de Marguerite-D’Youville et la Caisse Desjardins des Patriotes. Inscription gratuite obligatoire



Jeudi 29 février 2024, à 17 h, à l’espace de cotravail Hedhofis à Sainte-Julie

Le milieu des affaires est invité à participer à cette soirée de présentation des nouvelles entreprises de Saint-Amable, Sainte-Julie et Varennes. Cet événement est organisé par l’AGA Saint-Amable, la CCIRS et la CCMSB en partenariat avec la MRC de Marguerite-D’Youville et la Caisse Desjardins des Patriotes. Inscription gratuite obligatoire



Mardi 26 mars 2024, à 17 h, au Centre communautaire de Verchères

La communauté entrepreneuriale est également conviée à assister à la 26e édition du gala local du Défi OSEntreprendre. Lors de la soirée, nous dévoilerons les entreprises ayant débuté leurs activités pendant la dernière année dans la région et qui se sont démarquées dans chacune des catégories déterminées par le concours. L’événement est organisé par la MRC en collaboration avec l’ensemble des acteurs économiques de la région. Inscription gratuite obligatoire



« Chaque année, la MRC de Marguerite-D’Youville constate que le milieu entrepreneurial sur son territoire est riche et dynamique. Nos entrepreneur(e)s sont déterminé(e)s à se démarquer dans tous les secteurs et nous sommes heureux de créer des occasions de souligner leurs réussites grâce à la tenue de plusieurs événements en collaboration avec nos partenaires. Ces soirées ont pour but de promouvoir l’entrepreneuriat sous toutes ses formes ainsi que de développer une culture entrepreneuriale forte et unique dans la MRC. Nous invitons tous les nouvelles entreprises à participer à cette 26e édition et nous leur souhaitons à toutes bonne chance! », mentionne le préfet de la MRC et maire de Calixa-Lavallée, M. Daniel Plouffe.



Rendez-vous sur le site Internet du Défi OSEntreprendre pour connaître tous les détails et critères d’admissibilité ou pour vous inscrire d’ici le 12 mars 2024. Si vous avez des questions, communiquez avec le SDE de la MRC de Marguerite-D’Youville au 450 583-3303.