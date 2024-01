26e édition du Défi OSEntreprendre: un appel aux nouvelles entreprises

Les défis ne manquent pas pour les entrepreneurs par les temps qui courent, mais certains sont très stimulants, comme le Défi OSEntreprendre, qui invite les nouvelles entreprises à se faire connaître, à nouer des liens d’affaires et peut-être même remporter des prix.



Le jeudi 29 février, à l’espace de cotravail Hedhofis à Sainte-Julie, les gens d’affaires de la région sont invités à participer à une soirée de présentation des nouvelles entreprises de Saint-Amable, Sainte-Julie ainsi que Varennes et à étendre son réseau de contacts.



Par la suite, le mardi 26 mars au Centre communautaire de Verchères, la communauté entrepreneuriale est également conviée à assister à la 26e édition du gala local du Défi OSEntreprendre. On procédera notamment au dévoilement des entreprises qui se sont démarquées dans chacune des catégories en lice.



« Ces soirées ont pour but de promouvoir l’entrepreneuriat sous toutes ses formes ainsi que de développer une culture entrepreneuriale forte et unique dans la MRC. Nous invitons tous les nouvelles entreprises à participer à cette 26e édition et nous leur souhaitons à toutes bonne chance », a mentionné par voie de communiqué le préfet de la MRC et maire de Calixa-Lavallée, Daniel Plouffe.



M. Plouffe a précisé que les entrepreneurs peuvent s’inscrire d’ici le 12 mars sur le site Internet du Défi OSEntreprendre où se trouvent tous les détails et critères d’admissibilité. Il a également ajouté que ce grand mouvement québécois doté de 800 000$ en prix met en lumière la créativité, l’audace et l’engagement des entrepreneurs à travers la région et le Québec.