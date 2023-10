Plusieurs activités à Boucherville lors de la Semaine des bibliothèques publiques du Québec

La Ville de Boucherville prendra part cette année encore à la Semaine des bibliothèques publiques du Québec, qui se tiendra du 14 au 21 octobre prochains. Sur le thème Vous avez changé, vos biblios aussi ! la Semaine vise à mettre en lumière la participation des bibliothèques au développement culturel, communautaire, social et économique de leur communauté.



Pour l’occasion, la bibliothèque Montarville-Boucher-De La Bruère a prévu une série d’activités gratuites pour tous les âges :



14 octobre

Brunch littéraire animé par Geneviève Pettersen. Café, viennoiseries, lecture d’extraits, commentaires et suggestions de lectures.



15 octobre

Conférence sur l’histoire des bibliothèques, de la bibliothèque universelle d’Alexandrie jusqu’aux bibliothèques numériques contemporaines, avec l’historienne Marie-Claude Felton.



15 et 18 octobre

Visite de la bibliothèque en famille pour assister aux activités Contes et bougeotte et Mini-contes, destinées aux tout-petits.



17 octobre

Rencontre avec l’autrice bouchervilloise Josée Bournival, qui viendra démystifier le processus créatif ayant mené à la naissance de ses romans.



Plusieurs autres activités se tiendront à la bibliothèque au mois d’octobre dans le cadre de la programmation régulière. Tous les détails se trouvent dans le Carnet culturel d’automne, lequel peut être consulté en version numérique au boucherville.ca/carnetculturel ou en version papier dans les différents bâtiments municipaux.