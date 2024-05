Des pongistes de Boucherville remportent plusieurs médailles

Les membres de l’équipe représentant le Club de tennis de table de Boucherville, ont remporté trois médailles d’or, trois d’argent et une de bronze lors du dernier circuit québécois de la saison 2023-2024 qui s’est tenu les 27 et 28 avril à Montréal.



Alexandra Zorila et Alexis Gougeon ont remporté la médaille d’or en équipes. Jeremy Lazaroff a gané la médaille d’or dans la catégorie homme. Felix Gougeon a mérité la médaille d’argent dans la catégorie C. Alyssa Lazaroff a gegné la medaille de bronze dans la catégorie Développement Québec 11 ans et William Belanger-Rioux a mis la main sur la médaille d’argent dans la catégorie F. Alexis Fournier a raflé la médaille d’argent dans la catégorie 13 ans développement Québec.



1er tournoi de mini-ping récréatif

Le premier tournoi de mini se tiendra le dimanche 26 mai lors de la Vél-fête de la famille au parc de la mairie de Boucherville, de 13h à 14h.

Les inscriptions sont gratuites. Il faut communiquer avec l’entraineur Miguel Ruz au 438-878-5401 ou par courriel tennisdetableboucherville@gmail.com