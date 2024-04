Une glace du Centre Gilles-Chabot au nom de Marjorie Lajoie

Une des glaces du Centre Gilles-Chabot porte maintenant le nom de Glace Marjorie-Lajoie en l’honneur de la patineuse artistique originaire de Boucherville devenue l’une des athlètes les plus prometteuses au Canada.

Le parcours de Marjorie Lajoie est marqué par des performances remarquables, et de nombreuses médailles. Dès l’âge de trois ans, elle démontre un talent remarquable en patinage artistique et illumine les patinoires du Club de patinage artistique de Boucherville.

Elle prend part à sa première compétition à l’âge de six ans. Depuis 2011, elle forme un duo avec Zachary Lagha, son partenaire de danse sur glace.

Une collection de médailles

Après avoir remporté le titre national pré-novice lors de la saison 2013-2014, Marjorie et Zachary passent au niveau novice. Ils remportent la médaille d’argent au Défi Patinage Canada, puis la médaille d’or aux Championnats canadiens de 2015.

Avant de faire leurs débuts sur la scène internationale, chez les juniors, ils participent aux Jeux d’hiver du Canada de 2015, où ils remportent la médaille d’or.

Au cours de leur carrière, ils remportent trois titres nationaux juniors (2017, 2018, 2019) et se qualifient deux fois de suite pour les finales du Grand Prix junior en 2017-2018 et 2018-2019. Ils concluent la saison 2019 en devenant champions du monde junior, fracassant au passage trois records du monde.

Dans toute l’histoire canadienne du patinage artistique, ils sont les seuls, avec les multiples champions olympiques Tessa Virtue et Scott Moir, à avoir remporté ce titre.

Lors de la saison 2019-2020, ils font leur entrée dans la catégorie senior, notamment sur le circuit du Grand Prix de l’ISU. Ils décrochent également une médaille d’argent aux Championnats nationaux. Ils récoltent ensuite la cinquième place à leurs premiers Championnats des quatre continents.

Ils sont également choisis pour faire partie de l’équipe canadienne en vue des Championnats du monde 2020 avant que ceux-ci soient annulés en raison de la pandémie.

À l’automne 2021, ils affichent leur premier résultat parmi les cinq meilleurs dans une épreuve du Grand Prix à l’occasion du Trophée NHK au Japon.

Après avoir gagné la médaille de bronze aux Championnats canadiens 2022, le duo participe aux Jeux olympiques d’hiver de Beijing 2022, où il termine au 13e rang.

Ensuite, lors des Championnats du monde 2022, les deux athlètes obtiennent la 11e place. Au cours de la saison 2022-2023, ils cumulent deux médailles d’or lors de défis internationaux et deux de bronze en Grand Prix, pour terminer avec une médaille de bronze aux Quatre Continents.

Lors des Championnats du monde ISU de patinage artistique 2024 de Montréal, ils se classent 5e en danse rythmique, en danse libre et au classement général, établissant de nouveaux records personnels dans toutes les catégories.

Aujourd’hui âgés de respectivement 23 et 24 ans, Marjorie Lajoie et Zachary Lagha figurent parmi l’élite de la catégorie senior. Leur jeunesse contraste avec la moyenne d’âge des médaillés aux Championnats du monde 2024, établie à 33 ans et un tiers, témoignant ainsi de leur remarquable ascension précoce dans leur discipline. (D.L)