Boucherville nomme une patinoire en l’honneur de Charles Bruneau

Une des glaces du Centre Gilles-Chabot à Boucherville porte maintenant le nom de Charles-Bruneau en mémoire de ce jeune Bouchervillois exceptionnel qui s’est distingué en devenant le porte-parole des enfants atteints de cancer.

La Ville de Boucherville a procédé, hier, à son inauguration en présence entre autres des parents de Charles, Pierre Bruneau et Ginette St-Cyr, et de son frère Jean-Sébastien.

Un modèle de courage et de détermination

Emporté par la leucémie en 1988, à l’âge de 12 ans, Charles Bruneau a laissé derrière lui un héritage inestimable pour la recherche pédiatrique. Il a jeté les bases d’une œuvre extraordinaire qui a changé le destin de nombreux enfants atteints de cancer et de leurs familles. Son combat et sa résilience ont touché les cœurs de tous ceux qui l’ont côtoyé. Sa force d’esprit et sa grande humanité ont laissé une empreinte indélébile au sein de la société.

« À la suite de la transformation du Centre sportif Pierre-Laporte en complexe aquatique en 2015, la Ville de Boucherville n’a jamais oublié l’héritage laissé par Charles Bruneau, dont l’impact sur la vie de nombreux enfants atteints de leucémie et cancer au Québec est indéniable. Afin de préserver sa mémoire, la Ville de Boucherville est heureuse de désigner officiellement la glace 4 du Centre des glaces Gilles-Chabot, la Glace Charles-Bruneau, un lieu tout indiqué pour cet enfant qui était animé d’une passion inébranlable pour le hockey. Lorsque les gens patineront sur cette glace, ils se souviendront de Charles et de son dévouement envers la cause des enfants malades », a mentionné le maire Jean Martel.

« C’est un grand honneur pour mon épouse Ginette et moi-même, d’avoir été présent aujourd’hui pour l’inauguration de la Glace Charles-Bruneau à la mémoire de notre fils, ce grand passionné de hockey. Nous tenons à remercier chaleureusement la Ville de Boucherville, son maire M. Martel et tous les élus municipaux, pour ce geste qui nous touche profondément. L’inauguration de la Glace Charles-Bruneau est non seulement un hommage à la mémoire de notre fils Charles, mais surtout un symbole important de l’héritage inestimable qu’il a laissé pour la cause du cancer pédiatrique et la recherche au Québec », a exprimé Pierre Bruneau, porte-parole de la Fondation Charles-Bruneau.

La glace Charles-Bruneau

Passionné de hockey, Charles Bruneau a laissé sa marque sur la glace de l’aréna du Centre sportif Pierre-Laporte, qui a été rebaptisé l’Aréna Charles-Bruneau en sa mémoire le 2 février 1990, grâce à l’initiative du maire de l’époque, Hugues Aubertin. Bien que l’aréna ait été retiré lors de la transformation du bâtiment en complexe aquatique en 2015, le conseil municipal de la Ville de Boucherville a souhaité remettre en valeur l’histoire de Charles en nommant la glace 4 du Centre des glaces Gilles-Chabot, dont elle est propriétaire depuis 2019, à sa mémoire.

La Fondation Charles-Bruneau, un héritage inestimable

La Fondation Charles-Bruneau a été créée en 1990 grâce à l’initiative d’un groupe de parents et d’amis touchés par la cause portée par ce jeune garçon. Depuis, la Fondation travaille sans relâche pour procurer à tous les enfants atteints de cancer les meilleures chances de guérison, en finançant la recherche et en soutenant le développement de projets dédiés à l’hémato-oncologie pédiatrique.

Depuis sa création, la Fondation Charles-Bruneau a investi 44 M$ pour créer quatre Unités Charles-Bruneau spécialisées, dans les quatre centres hospitaliers universitaires québécois traitant les enfants atteints de cancer. En 2021, la Fondation a annoncé un engagement historique de 25 M$ sur 5 ans pour la recherche sur le cancer pédiatrique. En 2026, les fonds alloués à la recherche atteindront un total de 55 M$, faisant de la Fondation Charles-Bruneau le principal bailleur de fonds de la recherche en hémato-oncologie pédiatrique au Québec.

Aujourd’hui, grâce au rêve de Charles « Quand je serai grand, je serai guéri », plus de

80 % des enfants québécois atteints de cancer guérissent, soit deux fois plus qu’en 1990.