Sainte-Julie et la Villa de l’Amitié déposent une demande de financement pour la construction de 62 logements abordables

La Ville de Sainte-Julie est fière d’annoncer qu’elle a déposé, conjointement avec la Villa de l’Amitié, une demande de financement au Programme d’habitation abordable Québec (PHAQ) et à la Société d’habitation du Québec pour la construction de 62 logements abordables.



L’actuel bâtiment de la Villa de l’Amitié, localisé sur la rue Lamoureux, dans le secteur du Vieux-Village, sera ainsi reconstruit et agrandi si le gouvernement du Québec sélectionne le projet.



La Ville de Sainte-Julie fait partie des villes canadiennes ayant le plus faible taux d’inoccupation résidentiel avec seulement 0,4 % de logements vacants selon les données 2022 d’une étude réalisée par le portail web Point 2 Home et le Rapport sur le marché locatif de la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL). Cette situation a entraîné une importante pénurie de logements abordables et réguliers sur le territoire entrainant ainsi des prix très élevé des loyers.



« C’est avec enthousiasme que la Ville de Sainte-Julie accueille le projet de logements abordables de la Villa de l’Amitié. Celui-ci répond à un besoin vital de logement sur notre territoire et il présente l’avantage d’être prêt à démarrer », a souligné Mario Lemay, maire de Sainte-Julie.



« Nous sommes très heureux de l’appui de la municipalité à notre projet. Si la Société d’habitation du Québec accepte de financer notre projet, celui-ci permettra de construire des logements qui resteront abordables à perpétuité étant donné que nous sommes un organisme sans but lucratif » a ajouté Martin Bécotte, président de la Villa de l’Amitié.



À propos de la Villa de l’Amitié



La Villa de l’Amitié est un organisme sans but lucratif qui a pour mission de construire et administrer des logements communautaires, et ce, depuis 1982. L’organisme est propriétaire d’un immeuble de 21 logements abordables à Sainte-Julie.