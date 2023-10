La Nuit des sans-abri à Sainte-Julie: le seul événement entièrement dédié aux citoyens en situation d’itinérance

Le comité organisateur qui regroupe huit organismes de la région invite la population de la MRC à participer à la 6e édition de La Nuit des sans-abri de MargueriteD’Youville. L’événement aura lieu le vendredi 20 octobre 2023 à 18 heures, devant le parvis de l’Église située au 1686 rue principale à Sainte-Julie. Sous le même thème que l’année dernière, « SANS TOIT, NI CHOIX », puisqu’une crise du logement sévit au Québec et nos concitoyens ne sont pas épargnés par l’état de la situation. Participer à ce rassemblement est un geste simple, mais concret pour témoigner notre solidarité envers les citoyen.nes en situation d’itinérance, à risque, ou ayant subi de l’exclusion. Nous vous invitons à venir partager un moment qui se veut sans jugement et dans une ambiance festive !



Une programmation invitante !

Monsieur Mario Jean est notre porte-parole régional depuis 3 ans, étant donné qu’il se préoccupe des enjeux concernant l’itinérance et la pauvreté, il s’implique et contribue dans sa communauté!

Toute la population de la MRC est invitée à prendre part à la soirée, dès 18 heures pour rencontrer des organismes locaux, participer à la marche dans la ville, écouter des témoignages, les prises de paroles ainsi que des prestations musicales ! Les participants à la soirée recevront une tasse réutilisable gratuite avec l’affiche de la NSA 2023 et un potage pour se réchauffer.



Mais qu’est-ce que c’est La Nuit des sans-abri ?

La Nuit des sans-abri a été fondée en 1989 par les Auberges du cœur du Québec sous le nom de « La Nuit des jeunes sans-abri ». Anciennement tenue au centre-ville de Montréal, en 1997, elle s’est éclatée, pour permettre de rejoindre les gens dans toutes les communautés du Québec. La Nuit des sans-abri a toujours lieu le 3e vendredi du mois d’octobre et se tient aujourd’hui dans plus de 60 municipalités. L’organisation dans chaque localité repose sur les organismes locaux.



Un comité national soutenu par le Réseau

SOLIDARITÉ Itinérance du Québec composé de délégué.es locaux coordonne l’événement au niveau national.

Page Facebook : https://www.facebook.com/nuitdessansabridemargueritedyouville

Événement Facebook

Pour toutes les informations reliées à la Nuit des sans-abris de partout au Québec : www.itinerance.ca/nsa