La caserne de Sainte-Julie ouvre ses portes pour souligner la Semaine de la prévention des incendies

La Ville de Sainte-Julie invite la population à visiter les installations et les équipements du Service de sécurité incendie le samedi 14 octobre de 10 h à 15 h à la caserne, située au 395, rue Bernadette, pour souligner la Semaine de la prévention des incendies.





Les Julievillois sont invités à venir rencontrer les pompiers du Service de sécurité incendie qui partageront avec eux des conseils de prévention afin d’éviter les risques d’incendie. Les enfants comme les adultes pourront grimper dans un véhicule d’urgence en plus de visiter les installations de la caserne. Ils pourront faire l’essayage d’un habit de pompier. Un rallye de huit stations ludiques pourra être complété par les enfants pour les sensibiliser à la prévention des incendies. Des prix de présence, pour les petits et les grands, seront distribués par le biais d’un tirage.





Cette journée portes ouvertes se tient dans le cadre de la Semaine de la prévention des incendies qui se déroule du 8 au 14 octobre sous le thème « Le premier responsable, c’est toi ». Pour plus d’information, la population est invitée à consulter la section Sécurité incendie du site Web de la Ville.