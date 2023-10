Mordus de lecture recherchés à Sainte-Julie

Tu es passionné de lecture et tu aimes l’ambiance calme et chaleureuse d’une bibliothèque ?

C’est ta chance ! La Bibliothèque municipale de Sainte-Julie est actuellement à la recherche de mordus de lecture pour combler son équipe.

Pour connaître tous les détails des postes à pourvoir, le salaire et les avantages, consulte le site Web de la Ville 👇

https://www.ville.sainte-julie.qc.ca/administration/emplois