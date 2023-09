Plan d’action à l’égard des personnes handicapées: Sainte-Julie adhère au programme de carte accompagnement loisirs

La Ville de Sainte-Julie est fière d’adhérer au programme de carte accompagnement loisirs (CAL). Cette carte gratuite est un laissez-passer qui permet à l’accompagnateur d’une personne handicapée d’accéder gratuitement à plusieurs lieux touristiques, culturels ou de loisirs. Elle remplace la vignette d’accompagnement touristique et de loisir.



Lorsque ce symbole figure à côté d’une activité dans le bulletin Les Loisirs, la personne handicapée, détentrice de la carte, peut obtenir la gratuité pour son accompagnateur. La CAL est émise par l’Association québécoise pour le loisir des personnes handicapées (AQLPH), avec le soutien financier du gouvernement du Québec et la collaboration des instances régionales responsables du loisir des personnes handicapées.



Pour découvrir les endroits qui acceptent la CAL, les citoyens peuvent visiter le http://www.carteloisir.ca ou contacter le 1 833 693-2253. Pour toutes questions concernant l’adhésion à la carte, les citoyens sont invités à contacter Zone Loisirs Montérégie.



Pour en savoir plus sur le plan d’action à l’égard des personnes handicapées de la Ville de Sainte-Julie, les personnes intéressées peuvent consulter la section Politiques, plans d’action et guides du site Web de la Ville de Sainte-Julie.