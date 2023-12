Entre Ailes Sainte-Julie: bilan des 12 jours d’actions contre les violences faites aux femmes

Selon les données de 2018 de Statistique Canada, plus de quatre femmes sur dix ont été victimes de violence au cours de leur vie. Les dirigeantes du Centre de femmes Entre Ailes Sainte-Julie gardent bien en mémoire ces chiffres, alors qu’elles rappellent que l’organisme est là 365 jours par année comme ressource d’accompagnement et pour sensibiliser les gens de la région à cette réalité.

Entre Ailes a pris part activement à la campagne annuelle des 12 jours d’action contre les violences faites aux femmes qui s’est déroulée du 25 novembre au 6 décembre, et elle s’est conclue avec la commémoration des attentats de Polytechnique commis le 6 décembre 1989, il y a 34 ans.

Les bénévoles du Centre de femmes ont organisé des actions locales et régionales dans le cadre de cette campagne, dont la distribution de 300 macarons à l’effigie du ruban blanc à Varennes et à Sainte-Julie. Il y a eu également la projection du documentaire Plus jamais silencieuses, traitant des violences à caractère sexuel, suivie d’une rencontre avec la réalisatrice, Caroline Pierret Pirson.

Aussi, le 6 décembre, de nombreux acteurs et alliés de la Table de concertation en violence conjugale et violence sexuelle de la région étaient réunis pour une journée d’échanges sur les violences sexuelles invisibilisées.

« Les 12 jours d’action contre les violences faites aux femmes sont une bonne occasion d’en parler dans les médias et de brosser le portrait de ce qui se passe au Québec sur cette question », a souligné à ce sujet Isabelle Rodrigue, intervenante au Centre de femmes. « Cette lutte, elle se passe 365 jours par année dans des organismes comme Entre Ailes par de petits et grands gestes pour que toutes sachent qu’il y a des ressources, qu’il y a des personnes qui les croient et qu’elles ne sont pas toutes seules. »