Xavier Barsalou-Duval dénonce la retenue par Ottawa de 900 millions pour le logement abordable

Le député de Pierre-Boucher—Les Patriotes—Verchères, Xavier Barsalou-Duval, unit sa voix à celle des acteurs de la société qui cherchent une solution rapide à la crise du logement qui affecte des milliers de Québécois. Selon le député, une partie de la solution se trouve dans les coffres du gouvernement fédéral.



Dans le cadre d’un sommet sur le logement organisé dans sa circonscription par le Centre de Développement communautaire de Marguerite-D’Youville (CDCMY) et tenu le 19 septembre dernier à Varennes, les participants ont souligné le fait que des centaines de millions de dollars étaient retenus par le gouvernement fédéral, alors que toutes les autres municipalités des autres provinces canadiennes ont déjà accès à ces sommes à l’heure actuelle.



« Ça fait six mois qu’Ottawa laisse dormir dans ses coffres 900 millions qui sont dus au Québec ! Comme le fédéral n’arrive pas à s’entendre avec Québec, les fonds réservés pour la construction de logements sont bloqués. C’est inacceptable qu’Ottawa fasse traîner les choses en longueur alors que ces sommes pourraient changer la vie de milliers de Québécois ! » dénonce le député bloquiste.



C’est lors du budget fédéral de 2022 qu’un fonds de 4 milliards de dollars avait été annoncé par le gouvernement Trudeau, mais les villes ne pourraient y souscrire qu’à l’été 2023. Dans le cas du Québec, la dernière province à être compensée, 6 mois se sont écoulés depuis cette date sans qu’une entente soit conclue avec le gouvernement Legault.



« Je connais bien les habitudes d’Ottawa : annoncer de l’argent dans un champ de compétence qui n’est pas le sien pour ensuite multiplier les conditions d’accès jusqu’à les rendre inacceptables. La priorité des libéraux devrait être de livrer les logements promis et non pas de prendre les gens dans le besoin en otage pour forcer le Québec à accepter un empiétement dans ses juridictions. Je les invite à libérer au plus vite les sommes dues au Québec. Notre circonscription attend ces millions de dollars pour entreprendre la réalisation de projets de logement abordable », conclut Xavier Barsalou-Duval.