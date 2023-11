Fin du Publisac : Xavier Barsalou-Duval réclame que Postes Canada prenne le relais pour les journaux locaux

Le député de Pierre-Boucher—Les Patriotes—Verchères, Xavier Barsalou-Duval a exprimé ses vives préoccupations quant à la sévérité de la crise qui ébranle l’écosystème médiatique québécois et canadien. En réponse à cette crise, le Bloc québécois réclame que le gouvernement mette sur pied un fonds d’urgence de 50 M$ pour les médias de l’information ainsi que la tenue d’états généraux sur l’avenir des médias.



Récemment, le député s’inquiétait à l’annonce de la fin de la distribution du Publisac pour les hebdos locaux et régionaux et déclarait qu’en abandonnant le Publisac, ce sont des dizaines, voire des centaines d’hebdos qui perdraient leur distributeur entre février et mai 2024, ajoutant aux difficultés existantes.



« Dans la plupart des régions du Québec, c’est dans le Publisac que nos journaux locaux sont distribués. Le Bloc québécois appelle donc le gouvernement à faire pression auprès de Postes Canada afin qu’il prenne le relais en acceptant de distribuer les journaux locaux et régionaux à un tarif préférentiel. À l’heure actuelle, les frais demandés par la Société de la Couronne pour livrer les journaux sont exorbitants, jusqu’à trois fois le prix demandé par Transcontinental ! », avise le député bloquiste.



Concrètement, le Bloc québécois propose un fonds d’urgence de 50 M$, et un sommet sur l’avenir des médias afin que des solutions puissent émerger. Le fonds représente l’équivalent sur trois mois de la portion des revenus issus de la mise en place de C-18, estimés à environ 200 M$. Cette période de trois mois correspond au début du blocage de Meta des contenus issus des médias québécois et canadiens.



« Le gouvernement a la responsabilité de faire tout en son pouvoir afin de permettre à nos médias de survivre pour qu’ils puissent continuer d’exercer le rôle névralgique qu’ils occupent comme relais d’une information fiable, de qualité et garante d’une démocratie en santé. Nous appelons la ministre du Patrimoine canadien et Postes Canada à assumer leurs responsabilités et à annoncer des tarifs préférentiels pour que Postes Canada puisse distribuer nos hebdos. Ça presse pour notre presse, réveillons-nous ! », conclut M. Barsalou-Duval.