5e anniversaire du décès de Bernard Landry : Xavier Barsalou-Duval invite la population à visionner le film À hauteur d’homme

C’est avec émotion que le député de Pierre-Boucher– Les Patriotes–Verchères, Xavier Barsalou-Duval soulignera le 5e anniversaire du décès du premier ministre Bernard Landry en conviant toute la population à se joindre à lui pour visionner le film documentaire du cinéaste québécois Jean-Claude Labrecque À hauteur d’homme.



Le film relate la campagne électorale du chef du Parti québécois et premier ministre, Bernard Landry aux élections générales de 2003, il y a 20 ans déjà. C’est une captation sur le vif d’un moment de l’histoire politique québécoise, adoptant le point de vue des membres d’un parti sous tension.



« Cet anniversaire rappelle une date spéciale au peuple québécois, car ce premier ministre a été l’un des plus marquants de notre histoire, d’autant plus pour les citoyens de notre circonscription. En effet, nous avions l’habitude de le voir un peu partout sur le territoire, et particulièrement à Verchères, participer aux événements et s’arrêter ici et là pour parler avec les citoyens et les citoyennes, jusque dans les derniers jours de sa maladie ! », a déclaré M. Barsalou-Duval.



Le député vous invite donc à venir célébrer cet anniversaire avec lui, le dimanche 3 décembre, à compter de 19 h au Centre communautaire de Verchères, 92, montée Calixa- Lavallée ! L’activité est gratuite et vous pouvez confirmer votre présence au numéro 450- 652-4442 ou à l’adresse xavier.barsalou-duval@parl.gc.ca au plus tard le 28 novembre.