Xavier Barsalou-Duval président d’honneur du Dîner des Patriotes 2023 du Rassemblement pour un Pays Souverain

Le 26 novembre prochain aura lieu le 23e Dîner des Patriotes du RPS et c’est le député Xavier Barsalou-Duval qui en assurera la présidence d’honneur. Avec toute une brochette d’invités de marque, cette 23e édition ne passera pas inaperçue ! En effet, la comédienne Sylvie Legault sera à l’animation, l’animateur Gilles Proulx présentera le Prix Omer-Héroux à Normand Lester, lauréat 2023, le député Pascal Paradis ainsi que Sandrine Michon, co-porte-parole du Parti Québécois de la Jeunesse et des Femmes et Michel Marchesseault, militant et amateur d’histoire de Saint-Antoine-sur-Richelieu, entretiendront les convives sur divers sujets en lien avec le thème de la journée.



« En première cette année, le dîner se tient dans ma circonscription, plus précisément au Centre communautaire Julie-D’Aoust à Saint-Antoine-sur-Richelieu. J’invite toute la population à venir commémorer la bataille et la victoire des Patriotes de Saint-Denis afin de prendre toute la mesure de l’incidence que le mouvement Patriote a eue sur la société québécoise », a annoncé Xavier Barsalou-Duval.



Il est à noter que divers événements commémoratifs se dérouleront un peu partout au Québec à l’occasion de cet anniversaire, et que la circonscription de Pierre-Boucher—Les Patriotes—Verchères n’est pas en reste. Depuis 2015, la municipalité de Saint-Denis donne à cet événement une saveur identitaire de la région et commémore l’héroïsme des Patriotes qui ont combattu et vaincu l’armée britannique, le 23 novembre 1837 à Saint-Denis. De plus, elle ne laisse pas dans l’ombre ceux qui ont été vaincus à Saint-Charles le 25 novembre et qui ont démontré autant de bravoure que leurs voisins. Ce sont deux batailles dans lesquelles les Patriotes en provenance de plusieurs villages environnants ont sacrifié leur vie.



La célébration organisée par la municipalité aura lieu le 26 novembre 2023 dès 9 h 30 devant le Mémorial Louis-Joseph Papineau, et sera suivie d’un défilé jusqu’à l’église de Saint-Denis-sur-Richelieu où un repas chaud sera servi.





En bref :



Événement : Dîner des Patriotes organisé par le RPS, Rassemblement pour un Pays Souverain



Date : 26 novembre 2023



Lieu : Centre communautaire Julie-D’Aoust



1060, rue du Moulin-Payet,



Saint-Antoine-sur-Richelieu



Heure : 13 h



Présidence d’honneur : monsieur Xavier Barsalou-Duval, député de Pierre-Boucher—Les Patriotes—Verchères



Animation : madame Sylvie Legault



Histoire : monsieur Michel Marchesseault



Présentateur du Prix Omer-Héroux : monsieur Gilles Proulx



Récipiendaire du Prix Omer-Héroux : monsieur Normand Lester



Conférencière : madame Sandrine Michon, co-porte-parole du Parti Québécois Jeunesse et Familles



Conférencier : monsieur Pascal Paradis, député du Parti Québécois de Jean-Talon