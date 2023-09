Une programmation riche et variée pour les Journées de la culture à Varennes

Dans le cadre des Journées de la culture 2023, la Ville de Varennes invite la population à participer aux activités culturelles gratuites qui auront lieu du 29 septembre au 1er octobre prochains. Ces événements se dérouleront dans des lieux emblématiques de la ville comme la Bibliothèque, l’Espace des Bâtisseurs, le Sanctuaire Sainte-Marguerite-d’Youville ainsi que les parcs de la Commune et du Souvenir.



Ce grand week-end à Varennes réserve une expérience culturelle inoubliable, avec plus d’une dizaine d’activités surprenantes pour les familles et les esprits curieux. Voici un aperçu de cette programmation exceptionnelle :



Conférence : Marguerite d’Youville au cœur de la collectivité | 29 septembre, à 13 h, au Sanctuaire Sainte-Marguerite d’Youville

Spectacle et atelier : Le chant choral | 29 septembre, à 19 h 30, à l’Espace des Bâtisseurs

Conférence, causerie et visite guidée : Les bancs de poissons – 25 ans | 30 septembre, à 9 h 30, au parc de la Commune

Visite guidée : Journée portes ouvertes à la Société d’histoire de Varennes | 30 septembre, de 10 h à 15 h, à l’Espace des Bâtisseurs

Spectacle virtuose créatif : Le Patin Libre sur roulettes | 30 septembre, à 11 h, à l’extérieur de la Bibliothèque

Visite guidée : Exposition permanente sur l’œuvre et la vie de Sainte Marguerite d’Youville | 30 septembre, de 13 h à 16 h 30, et 1er octobre, de 11 h à 16 h 30, au Sanctuaire Sainte-Marguerite d’Youville

Démonstration : Prestation de dessins numériques | 30 septembre, de 13 h 30 à 15 h, à la Bibliothèque de Varennes

Spectacle et atelier de danse : Les Espagnolades | 30 septembre, à 14 h, aux jardins de la Bibliothèque

Ateliers et animation : L’influence des Premières Nations | 1er octobre, de 12 h à 16 h, au parc du Souvenir

Spectacle : Eugénie, Fille du Roy | 1er octobre à 13 h, à la Bibliothèque de Varennes | Inscription obligatoire : https://varennes.tuxedobillet.com

Spectacle festif : La fabricolerie | 1er octobre, à 15 h, aux jardins de la Bibliothèque

Ces trois jours de célébrations culturelles qui visent à sensibiliser les citoyens à l’importance de la culture dans leur milieu de vie offrent une occasion unique pour aller à la rencontre d’artistes locaux et découvrir des univers créatifs fascinants. De plus, les participants auront la chance de gagner des prix, tels que des billets de spectacle ainsi que des livres jeunesse offerts par madame Suzanne Roy, députée de Verchères et ministre de la Famille.



La programmation complète du circuit culturel varennois est disponible sur le site Internet des Journées de la culture à l’adresse suivante : https://www.journeesdelaculture.qc.ca/activites?region=4339&city=5178



Seules les activités offertes aux parcs de la Commune et du Souvenir seront annulées en cas de pluie.