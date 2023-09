Investissement pour la culture en Montérégie

Le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ), le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH), les MRC d’Acton, de Beauharnois-Salaberry, du Haut-Richelieu, du Haut-Saint-Laurent, des Jardins-de-Napierville, de Marguerite-D’Youville, des Maskoutains, de Pierre-De Saurel, de Roussillon, de Rouville, de La Vallée-du-Richelieu et de Vaudreuil-Soulanges, le Conseil des arts et de la culture de Vaudreuil-Soulanges, la Ville de Longueuil ainsi que la Table de concertation régionale de la Montérégie, en collaboration avec Culture Montérégie, annoncent aujourd’hui la signature de l’Entente de partenariat territorial pour les arts et les lettres en Montérégie.



Selon les termes de l’entente, les partenaires ont investi un montant total de 2 294 200 $, dont 1 103 000 $ proviennent du CALQ, 639 700 $ du MAMH dans le cadre du volet Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité, et 551 500 $ des instances régionales. Ce montant, réparti sur trois ans (2023-2026), assurera la mise en œuvre des programmes de partenariat territorial pour le développement des arts et lettres de la Montérégie-Est, de la Montérégie-Ouest et de l’agglomération de Longueuil, permettant de soutenir des projets de création, de production ou de diffusion favorisant des liens entre les arts et la collectivité.



« Je félicite l’ensemble des partenaires, qui travaillent en synergie pour soutenir les artistes de chez nous. Ceux-ci propagent les beautés de notre magnifique territoire, contribuant ainsi à nous rendre encore plus fiers de la Montérégie. Par cette entente, nous stimulerons davantage la création pour mettre en lumière le talent exceptionnel de nos artistes et le faire rayonner partout au Québec de même qu’à l’extérieur de ses frontières. » – Suzanne Roy, ministre responsable de la région de la Montérégie.