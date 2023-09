Les Producteurs de grains de la Montérégie lancent un nouveau projet en faveur de la santé des sols

La Fédération de l’UPA de la Montérégie, en partenariat avec les trois syndicats des Producteurs de grains de la Montérégie, est fière d’annoncer le lancement d’un nouveau projet de mise en place d’un plan de formation et de transition vers de nouvelles pratiques de conservation des sols à la ferme. Ce projet vise à soutenir des producteurs de grains de la Montérégie dans l’intégration de pratiques de conservation des sols adaptées à leurs exploitations, favorisant ainsi la santé et la durabilité de leurs terres agricoles.



Ce projet est financé à hauteur de 83 445 $ par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ) dans le cadre du programme Prime-Vert. Il est le fruit d’une collaboration entre les trois syndicats de producteurs de grains de la région. Cette initiative s’inscrit dans le plan d’action régional de la Montérégie du Plan d’agriculture durable 2020-2030.



« Je salue cette initiative portée conjointement par les Producteurs de grains de la Montérégie et la Fédération de l’UPA de la Montérégie. Elle contribuera à favoriser le transfert de connaissances et à faire de notre agriculture un secteur encore plus durable. Par le soutien apporté à des projets comme celui-ci, votre gouvernement rend concret son engagement à encourager l’adoption de pratiques agroenvironnementales. » – André Lamontagne, ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.



« Nous sommes ravis de donner le coup d’envoi à ce projet visant à promouvoir et à soutenir l’adoption de pratiques de conservation des sols dans le milieu agricole en Montérégie. Ce projet vient s’ajouter aux nombreux projets déjà mis en place dans la région. Nous saluons les producteurs agricoles de la Montérégie qui s’impliquent à mettre en place des pratiques durables depuis maintenant plusieurs années » – Jocelyn Prud’homme, président des Producteurs de grains de la Montérégie-Ouest.



« Il est essentiel de souligner que chaque exploitation agricole bénéficiera d’un diagnostic et d’un plan de transition personnalisés, prenant en compte ses orientations spécifiques. Des spécialistes en santé des sols accompagneront les producteurs tout au long de leur démarche, en respectant leur rythme et en considérant leurs points de départ et leurs objectifs futurs » – Sylvain Pion, président des Producteurs de grains de la Montérégie-Sud-Est.



« À travers ce projet, notre objectif est de fournir aux producteurs participants les outils nécessaires pour préserver la santé de leurs sols et s’engager dans une transition cohérente et réfléchie vers des pratiques de conservation adaptées à leur exploitation. En développant leurs connaissances et en adoptant des méthodes durables, ces agriculteurs joueront un rôle essentiel dans la préservation de l’environnement et la promotion d’une agriculture plus responsable » – Alain Gervais, président des Producteurs de grains de la Montérégie-Nord.



La Fédération de l’UPA de la Montérégie tient à remercier les trois syndicats des Producteurs de grains de la Montérégie pour leur implication dans ce projet. Leur soutien témoigne de leur engagement en faveur de la santé des sols et de l’importance d’une agriculture durable.



L’UPA Montérégie, active depuis de nombreuses années dans des initiatives de protection des sols en milieu agricole, dispose des compétences nécessaires pour faire rayonner les efforts des productrices et des producteurs agricoles de la région qui participeront à ce projet.