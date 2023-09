Encore plus de Bixi à Boucherville et Longueuil

Depuis le début de l’été, 11 nouvelles stations de vélopartage Bixi ont été ajoutées au réseau de Boucherville et de Longueuil sur la Rive-Sud de Montréal. A Boucherville par exemple, on retrouve maintenant six stations sur le territoire pour une quarantaine de vélos Une station de sept vélos est maintenant installée coin Industriel et Louis H Lafortune, une autre de 8 vélos au stationnement de Mortagne, 8 vélos sont accessibles coin Montarville et De Mortagne, 5 vélos sont disponibles au stationnement incitatif Montarville, il y en a 5 au quai Yvon Julien et six sur le boulevard Fort St-Louis coin Laperrière.

Depuis l’ajout des premières stations en mai 2023, plus de 2 000 déplacements ont été effectués en Bixi sur la Rive-Sud.

Toutes les stations Bixi de la Rive-Sud sont réparties entre le pont Jacques-Cartier à Longueuil et la rue De Montbrun à Boucherville. Elles sont affichées sur la carte interactive que l’on retrouve sur le site web de l’ASRTM. Il est possible d’emprunter un vélo libre-service régulier ou électrique par coût unitaire ou par abonnement mensuel ou saisonnier; toutes les informations se trouvent sur le site Web de Bixi.

Citation

« Les nouvelles stations BIXI du côté de Boucherville et de Longueuil améliorent vraiment l’offre de mobilité durable et répondent aux besoins des usagers. L’ARTM travaille avec l’ensemble des partenaires de la mobilité afin de multiplier les options disponibles pour faciliter le quotidien des citoyens qui se déplacent entre la Rive-Sud et Montréal, dans l’axe de l’autoroute 25, ou bien au Sud du fleuve Saint-Laurent » a précisé Benoît Gendron, directeur général de l’ARTM.