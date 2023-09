Trop populaire le 110e déjeuner du maire de Boucherville !

Vraiment populaire les déjeuners du maire de Boucherville ! Samedi dernier alors que se tenait le 110 déjeuner du maire de Boucherville, l’événement a, à ce point été populaire que 25 minutes après le début de l’événement, sous la tente dans le parc Vincent d’Indy, il n’y avait plus une goutte de café pas plus que de croissants ni de biscuits. Tout s’est envolé le temps de le dire. Et pourtant le traiteur avait été prévu des denrées pour 150 personnes mais le fait que le déjeuner se soit tenu en bordure de plusieurs résidences pour personnes âgées, aurait attiré beaucoup plus de citoyens qu’à l’habitude.

Cela dit l’événement a permis au maire de faire état des récents événements de la Ville tout en invitant les citoyens à participer, entre autres aux nombreuses activités cultuelles qui seront offertes par la Ville cet automne et bien sûr au marathon duathlon qui se tiendra en octobre.

Aussi, le maire Martel a profité du déjeuner pour annoncer que lors du prochain rendez-vous, en octobre, qui se tiendra au Complexe des 4 Glaces Gilles Chabot, une de ces quatre glaces sera officiellement nommée en l’honneur de…à suivre en octobre.

Projet de piscine extérieure de 50 mètres

Par ailleurs quelques informations supplémentaires obtenues lors du déjeuner ont permis de confirmer que la Ville de Boucherville souhaite aménager une nouvelle piscine extérieure d’une longueur de 50 mètres en lieu et place de l’actuelle piscine extérieure du Complexe aquatique Laurie-Eve Cormier.

En raison des échéanciers pour l’obtention de subventions, la ville a profité de la dernière séance des élus, lundi le 28 aout dernier, pour donner un mandat de services professionnelle au bureau d’architectes Blouin et Tardif pour l’étude de faisabilité et concept d’une piscine extérieure au Complexe. Le montant prévu au mandat est de 104,000$.