Navettes fluviales : parfois une alternative à la voiture

Les navettes fluviales ont repris du service depuis déjà quelques semaines. Pour une petite balade sur le fleuve, ou pour éviter le trafic, elles amènent ses passagers à bon port. Elles relient Boucherville au Vieux-Montréal, au parc Bellerive dans l’est de Montréal, et aux îles-de-Boucherville, ainsi que Varennes et Longueuil au Vieux-Montréal.

Selon un sondage réalisé l’an dernier par l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM), sans l’existence des navettes, près de 40% de déplacements seraient effectués en automobile.

Une gratuité qui joue des tours

La saison est à peine commencée que déjà on remarque un engouement, surtout pour la liaison entre le quai Yvon-Julien, à Boucherville, et celui du parc de la Promenade-Bellerive, dont les départs affichent souvent « complet ».

Ce trajet a été mis en place à l’été 2022 pour atténuer les impacts majeurs des travaux de réfection du pont-tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine sur la circulation automobile.

Toutefois, «il y a des gens qui réservent une place et qui ne sont pas au rendez-vous. C’est attribuable au fait que cette liaison est gratuite. Cela a un impact sur la fréquentation», déplore Marie Flouriot, des Croisières Narvak.

Ce lien est davantage emprunté par des « touristes » que par des travailleurs qui souhaitent se rendre à Boucherville ou dans la métropole sans utiliser leur voiture.

Jusqu’au 27 octobre, la liaison Montréal-Mercier/Boucherville, d’une durée de 30 minutes, est offerte tous les jours, de 6 h à 22 h15.

Deux départs de plus vers le Vieux-Port de Montréal

La popularité de la ligne Vieux-Port-Boucherville ne fait pas de doute non plus si bien que la Ville de Boucherville a annoncé la semaine dernière qu’elle ajoutait deux départs de plus les vendredis et samedis soir.

Ces nouveaux départs sont offerts jusqu’au 2 septembre du quai Jacques-Cartier en direction de Boucherville à 20h45 et 22h30; et du quai Yvon-Julien à Boucherville en direction du Vieux-Port de Montréal à 20h et 21h30.

Cette bonification de service est financée par la Ville qui explique dans un communiqué de presse, qu’elle veut permettre aux citoyens de mieux profiter des activités estivales offertes en soirée au Vieux-Port de Montréal.

Tous les trajets reliant Boucherville à Montréal sont financés par l’ARTM à l’exception de ces départs supplémentaires. La Ville assumera 100 % des coûts supplémentaires, pour un montant qui s’élève à 35 826 avant taxes $, indique la cheffe de service, Direction des communications, Julie Charron.

Vers les îles

La navette fluviale qui relie Boucherville à l’Île Grobois permet de découvrir le parc national des Îles-de-Boucherville, et son camping. À noter qu’un droit d’accès à la Sépaq est nécessaire. En service jusqu’au 2 septembre, tous les jours de la semaine, et les fins de semaine, jusqu’au 13 octobre.

C’est la Ville de Boucherville qui paie la liaison avec l’Ile Grosbois. Le contrat signé pour 2024 avec Navark s’élève à 179 100 $, avant taxes.

Vieux-Port/Pointe-aux-Trembles – Varennes

Depuis l’été dernier, les Varennois peuvent se rendre à Montréal, par voie d’eau. La liaison fluviale fait escale au Vieux-Port de Montréal, et à Pointe-aux-Trembles, au départ du parc de la Commune. Le trajet est d’une durée de 50 minutes. Tous les jours jusqu’au 27 octobre.

Les services de ces quatre liaisons sont assurés par Croisières Navark. Les horaires et tarifs sont disponibles via l’ARTM ou sur le site de Narvak.

Vieux-Port, Île Sainte-Hélène et Longueuil

Ces lignes sont assurées par Croisières AML.

Les départs de Longueuil s’effectuent à partir du port de plaisance de Longueuil, situé près du parc Marie-Victorin. Les autres départs sont du quai Jacques-Cartier à Montréal, du parc Jean-Drapeau à l’Île Sainte-Hélène. Les billets sont disponibles sur le site Navettes fluviales de Montréal.

Par ailleurs, la ligne N6 relie Montréal-Mercier (quai du parc de la promenade Bellerive) à Île Charron (Quai Nord). Cette liaison est offerte par les Croisières Narvak.

Une augmentation de 65 %

Les navettes fluviales sont de plus en plus populaires, d’année en année, indique Mme Flouriot. L’achalandage en 2023 (pour six liaisons) le confirme. Il a atteint un record avec plus de 422 000 passages, comparativement à 256 000 pour l’année 2022.

Une somme de 21 M$ provenant du ministère des Transports et de la Mobilité durable et de l’ARTM est prévue pour la période 2020-2025 afin de soutenir l’exploitation des navettes fluviales.