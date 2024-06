Activités à faire avec son animal cet été

L’été est enfin là! Voici une liste d’activités que vous pouvez faire dans la région avec votre animal de compagnie.

1. Journée à la plage

Pour ceux qui veulent se rafraîchir, certaines plages de la région sont ouvertes aux chiens, telles que celle du parc-nature du Cap-Saint-Jacques, la plage des Cantons de Magog ou encore Sandy Beach à Hudson. Des endroits parfaits pour une journée ensoleillée, avec des sentiers de randonnée à proximité pour prolonger l’aventure.

2. Excursions sur l’eau

Plusieurs endroits autour de Montréal offrent des locations de canoës ou de kayaks où les chiens sont les bienvenus. La rivière des Mille Îles, par exemple, propose des excursions paisibles et magnifiques.

Plus original : la planche à pagaie! Sup Shop à Chateauguay en propose à la location, et vous pouvez en trouver aussi au Parc National des îles-de-Boucherville, ou au Parc National d’Oka.

Assurez-vous que votre chien est à l’aise avec l’eau et mettez-lui un gilet de sauvetage pour plus de sécurité.

3. Yoga avec votre chien (Doga)

Des studios comme Doggieville MTL offrent des séances de Doga où vous pouvez pratiquer le yoga avec votre chien. Un excellent moyen de relaxer ensemble!

4. Geocaching avec votre chien

Le geocaching est une activité populaire qui consiste à utiliser la technique du géopositionnement par satellite pour rechercher ou dissimuler des « caches » (ou trésors). Vous pouvez télécharger une application de geocaching ou aller sur le site de Association Géocaching Québec et partir à l’aventure dans des parcs où votre chien peut explorer et chercher ces fameux « caches ».

5. Atelier de peinture avec votre animal

Certains studios d’art à Montréal proposent des événements ponctuels où vous pouvez peindre avec votre animal. Le Doggy Café organise occasionnellement des ateliers créatifs pour les chiens et leurs propriétaires.

6. Séance photo professionnelle

Des photographes spécialisés avec les animaux de compagnie offrent des séances photo en studio ou en extérieur. Vous pouvez capturer de magnifiques clichés de vous et votre animal dans différents décors de la région.

7. Cours de cuisine pour animaux

Des entreprises comme Pattes et Griffes à Montréal organisent occasionnellement des ateliers de cuisine où vous pouvez apprendre à préparer des repas et des friandises sains pour votre animal.

8. Visite de vignobles ou de brasseries pet-friendly

Des vignobles comme Rivière du Chêne à Saint-Eustache, la Bullerie à Saint-Joseph-du-Lac et des brasseries artisanales comme Brasserie Dieu du Ciel! à Saint-Jérôme acceptent les chiens sur leurs terrasses. Vous pourrez également trouver le Café La Mie Dorée à Chambly, le restaurant branché Suwu à Montréal ou encore le bistro La Dent Sucrée à Mont-Saint-Hilaire. Que de choix s’offrent à vous et votre compagnon pour profiter d’un moment dégustation!

9. Voyage en camping-car

Pourquoi ne pas louer un camping-car et partir à l’aventure avec votre animal de compagnie ? Des campings pet-friendly, comme Camping Alouette à Saint-Mathieu-de-Beloeil, vous permettent de profiter de la nature sans quitter votre compagnon.