Marche myélome multiple de Sainte-Julie: vivant grâce aux avancées de la recherche et…à son frère!

« J’ai bénéficié de nouveaux traitements innovants. Je suis vivant grâce aux avancées de la recherche! », a déclaré le porte-parole de la deuxième édition de la Marche myélome multiple de Sainte-Julie, François Guay, qui invite maintenant les gens à prendre part à cette marche de 5 km qui se tiendra le dimanche 17 septembre prochain dès 9 h à l’école secondaire du Grand-Coteau.

À l’été 2017, ce père de famille a fait une chute accidentelle lors du nettoyage de sa piscine et, après des consultations avec son médecin, il a appris qu’il souffre d’un myélome, soit la deuxième forme de cancer du sang la plus répandue; une nouvelle qui a bouleversé sa vie. « C’est comme un coup de 2 par 4 au visage! Mes trois enfants sont adolescents, ils ont besoin de leur père. Je ne peux pas être malade et encore moins mourir et les abandonner », s’est-il dit après avoir reçu ce choc.

L’été suivant, François a commencé des traitements de chimiothérapie. Les analyses d’un prélèvement de moelle osseuse ont démontré une anomalie du chromosome 1 et il a appris alors qu’il souffre d’un type de myélome réputé pour être le plus difficile à traiter… En juin 2019, François tente un traitement expérimental, soit une greffe de cellules souches de son frère Claude qui était compatible avec lui et qui n’a pas l’anomalie du chromosome 1.

Aujourd’hui, grâce à son frère et au soutien de sa famille, François se porte à merveille : il a un système immunitaire tout neuf et il a même changé de groupe sanguin, celui de Claude, à la suite de la greffe. Ils sont donc devenus des « jumeaux » du système immunitaire!

« Je suis très reconnaissant d’avoir une bonne santé en ce moment, j’apprécie chaque instant. Le soutien de ma famille a été essentiel à ma rémission, tout le monde a contribué à ce que j’aille mieux! »

« Nous allons marcher pour sauver des vies! », a lancé François, qui a tout de même été chanceux puisque son myélome a été diagnostiqué rapidement. « Trop de Canadiens ne reçoivent pas leur diagnostic de myélome avant des mois, voire des années. Cela doit changer », a renchéri Martine Elias, directrice générale chez Myélome Canada. « C’est pourquoi des événements comme la Marche myélome multiple de Sainte-Julie sont si importants. Plus il y aura de gens qui connaissent cette maladie complexe, plus tôt se feront le diagnostic et le début du traitement, et meilleurs seront les résultats pour les personnes atteintes. La Marche permet de sensibiliser la population et de recueillir des fonds essentiels pour améliorer la vie des Canadiens touchés par le myélome et nous rapprocher de la guérison. »









La Marche myélome multiple de Sainte-Julie a établi son objectif financier à 20 000 $ et plus de la moitié de l’objectif est déjà atteint. Pour ceux qui souhaitent participer de manière autonome, il y a aussi la possibilité de s’inscrire à la Marche virtuelle. Pour s’inscrire ou faire un don : https://support.myeloma.ca/site/TR?fr_id=1565&pg=entry&s_locale=fr_CA



