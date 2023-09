Bibliothèque municipale de Sainte-Julie : plusieurs activités à venir pour l’automne

La bibliothèque municipale de Sainte-Julie est heureuse de présenter sa programmation automnale. La majorité des activités sont gratuites, mais certaines exigent une inscription. Les inscriptions commenceront le 6 septembre à 13 h.



Médialab

Le mercredi, vendredi, samedi et dimanche, les citoyens peuvent prendre rendez-vous avec les animateurs du Médialab pour réaliser leur projet ou obtenir la certification pour l’utilisation des imprimantes. De plus, il y aura des ateliers découvertes pour les personnes désirant en apprendre davantage sur la numérisation de diapositives, l’impression vinyle, la découpeuse laser, l’impression 3D et plus encore. Les jeudis après-midi, les usagers pourront partager leurs connaissances en photographie avec Pierre-Luc Normandin.



Les vendredis soir, les jeunes de 9 à 12 ans sont invités au club de codage et à utiliser le logiciel Scratch. Un atelier sur les robots sera proposé aux jeunes de 10 à 12 ans.



Informatique

Des cours d’initiation au Web, aux tablettes Android et iPad, aux livres numériques et à Facebook seront offerts.



Lettres attachées et En lisant su’l perron

Cette année, il y a plusieurs nouveautés. Les amateurs d’écriture pourront assister virtuellement à des ateliers donnés par Michel Rabagliati, Jocelyne Saucier et Marie Andrée Gill.



Également, les amateurs de théâtre, de littérature et de chansons pourront assister aux spectacles d’En lisant su’l perron.



Semaine des bibliothèques publiques

Pour souligner la Semaine des bibliothèques publiques, des visites d’auteurs, un atelier d’écriture, un spectacle et des activités pour les enfants seront au programme du 14 au 21 octobre.



Ateliers créatifs et spéciaux pour les enfants

Pour les mordus de bricolage, les ateliers créatifs destinés aux 6-9 ans seront comblés leur attente. Des ateliers sur la magie et la chimie, la météorologie et l’électricité seront également offerts.



Heures du conte et Bébés contes

Pour les enfants, les Heures du conte pour les 3 à 5 ans et les Bébés contes pour les 18 à 36 mois seront de retour. Le 24 novembre, les tout-petits pourront venir écouter une heure du conte et laisser leur peluche dormir à la bibliothèque. Des heures du conte pour l’Halloween et pour Noël sont également au rendez-vous.



Animations spéciales

À l’occasion des Journées de la culture, l’artiste et autrice Stéphanie Filion donnera un atelier sur les zines et les musiciens de l’école secondaire du Grand-Coteau vous offriront une prestation musicale.



Les amateurs de tricot sont invités à se réunir les derniers lundis de chaque mois à 19 h pour boire un thé ou un café et échanger sur leurs différents projets.



Les amateurs de généalogie sont invités à se réunir les mardis après-midi de 13 h à 17 h. Lors de ces rencontres, les membres de la Société de généalogie de La Jemmerais pourront vous faire découvrir les outils disponibles à la bibliothèque.



Conférences

Les sorties du mardi soir sont de retour avec des conférences sur des sujets variés. Celles-ci parleront du Portugal, des résidences pour personnes âgées, des proches aidants, de la communication avec les enfants, de la réduction des déchets, des télescopes, des abeilles et de l’histoire de l’immigration. Il y aura également une conférence de l’autrice et professeure, Martine Delvaux. Les conférences de l’orthopédagogue Mélanie Thibaudeau porteront sur le plaisir de la lecture, la mémorisation et les stratégies d’étude. Pour les aînés, il y aura les conférences Se protéger contre la fraude et les abus, Se protéger contre l’intimidation et la maltraitance et Gérer ses finances à la retraite.



Pour obtenir plus de détails ou pour s’inscrire aux activités, les citoyens peuvent visiter la section bibliothèque du site Web de la Ville ou appeler au 450 922-7070.