Défi des générations : se dépasser pour l’hôpital de son choix!

Marcher? Courir? Encourager? Lire? Le Défi des générations est un projet collectif mené afin de soutenir les fondations hospitalières qui veillent au meilleur développement possible des hôpitaux et ce, afin d’assurer aux patients et à leurs familles l’accès à des soins de santé de qualité. Déjà 225 000 dollars ont été amassés pour les fondations des hôpitaux Anna-Laberge, Charles-LeMoyne et Pierre-Boucher en Montérégie et, d’ici au 23 septembre, il est encore temps d’encourager l’hôpital de votre choix ou de se mettre en action!

Les responsables de cette grande activité font valoir que, dans un contexte où les listes d’attente en chirurgie s’allongent, où il y a pénurie de main d’œuvre et où les technologies de pointe sont dispendieuses, le Défi des générations permet d’investir dans l’accès aux soins, l’équipement, la formation ou encore l’innovation.

« Toutes les idées sont bonnes! » a lancé la porte-parole de l’événement, Josée Lavigueur. « Ça peut être aussi simple que de vous engager à lire un livre par semaine, à faire du yoga tous les matins, à organiser une opération de ramassage de déchets… Tous les objectifs comptent pour faire une différence! »

Si votre horaire est plutôt chargé, vous pouvez également faire un don ou encore participer à la toute première course de bateaux dragons de la Fondation Hôpital Pierre-Boucher qui aura lieu le 14 septembre prochain sur le canal Lachine à Verdun.

Vos dons contribueront entre autres à rehausser la performance de l’imagerie médicale de l’Hôpital Pierre-Boucher, c’est-à-dire par l’achat d’une caméra gamma pour accélérer le développement de l’image en plus d’améliorer la sensibilité pour détecter plus de lésions en médecine nucléaire; et aussi par l’acquisition d’un détecteur pour les radiographies au chevet en pédiatrie.

La santé est l’affaire de tous et le Défi des générations vous permet de faire une belle différence dans le réseau de la santé.





Pour s’inscrire ou faire un don :



Fondation Hôpital Charles-LeMoyne :

https://www.jedonneenligne.org/fhclm/campagne/defidesgenerations



Fondation Hôpital Pierre-Boucher :

https://www.jedonneenligne.org/fondationhpb/campagne/defidesgenerations



Pour plus de renseignements sur l’événement:

https://defidesgenerations.com/