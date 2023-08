la bibliothèque de Varennes passe en mode courriel pour ses avis

La bibliothèque de Varennes modernise ses services pour faciliter l’expérience de prêt et de retour de documents.

Dès le mois de septembre, la bibliothèque de Varennes enverra dorénavant les avis d’échéance et de retards par courriel.

La direction de la bibliothèque demande donc aux milliers d’utilisateurs de ses services de fournir leur adresse courriel ou de mettre à jour leurs coordonnées lors de leur prochaine visite à la bibliothèque de Varennes. Ainsi, les utilisateurs de la bibliothèque ne manqueront aucune information importante concernant leurs prêts et retours de documents.

Cette nouvelle initiative selon la direction offrira une meilleure communication et rappellera les échéances importantes pour les emprunts de livres ou de matériel. Grâce à ces avis par courriel, la direction estime que les utilisateurs seront en mesure de gérer plus facilement leurs prêts et de ne pas dépasser les délais.