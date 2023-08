Xavier Barsalou-Duval dénonce le blocage des nouvelles par META et invite la population à se montrer solidaire

Le député de Pierre-Boucher—Les Patriotes—Verchères, Xavier Barsalou-Duval, dénonce le blocage des nouvelles sur Facebook et Instagram par Meta. Monsieur Barsalou-Duval soutient les médias locaux de sa circonscription et invite la population à se montrer solidaire. Le député s’engage à mener avec détermination la bataille pour protéger l’information locale et régionale de l’emprise des géants du numérique.



« L’attitude de Meta est décevante et irresponsable. Environ 40 % des Québécois ont pris l’habitude de consulter leurs nouvelles sur les réseaux sociaux; Meta a donc une responsabilité sociale. Empêcher les gens d’avoir accès à l’information pourrait même devenir un enjeu de sécurité publique lorsqu’il y a des alertes météo de feux ou de séismes et des avis de santé publique comme à l’époque de la pandémie », a affirmé le député bloquiste.



La décision de Meta de bloquer les médias sur ses plateformes est une réaction à l’adoption de la Loi sur les nouvelles en lignes par le parlement. La nouvelle loi impose un cadre réglementaire obligeant les géants du Web à négocier avec les médias d’information pour le partage de leurs articles, mais Facebook refuse de s’y soumettre.



« J’invite les gens à consulter les nouvelles directement à la source, à s’abonner aux infolettres, à installer les applications et à s’abonner aux alertes de nos médias locaux. Plus la population démontrera son attachement à l’information locale, plus les annonceurs vont suivre le mouvement. J’invite aussi les gens d’affaires à y consacrer une part importante de leurs achats publicitaires. La solidarité doit se manifester à tous les niveaux, surtout financiers », a déclaré Monsieur Barsalou-Duval.



Le député de Pierre-Boucher-Les Patriotes-Verchères croit que le fédéral doit continuer de soutenir financièrement les salles de nouvelles en maintenant les programmes existants et même en les bonifiant. La Loi sur les nouvelles en ligne est un outil important pour préserver une information de qualité, mais c’est loin d’être suffisant selon lui.



« Le Bloc Québécois continuera de soutenir les médias québécois et sera toujours disposé à proposer des solutions. Nous croyons encore fermement qu’un fonds, dont les sommes seraient perçues à même les revenus des GAFAM, serait une solution efficace pour soutenir notre industrie culturelle et nos médias d’information. Ce fonds pourrait très bien être complémentaire à la Loi sur les nouvelles en ligne », a conclu le député Xavier Barsalou-Duval.