Un service de garde voit le jour chez BMR

Un nouveau service de garde a ouvert ses portes dans les locaux du siège social de l’entreprise BMR à Boucherville.

Le projet a été élaboré en partenariat avec le bureau coordonnateur du CPE La Ruche Magique et le ministère de la Famille du Québec dans le cadre du projet de service de garde éducatif en milieu de travail. Il permet d’accueillir jusqu’à 12 enfants.

« Groupe BMR a à cœur les besoins des membres de son équipe, notamment en ce qui a trait à la conciliation, travail et vie personnelle », indique le directeur des communications et événements chez BMR, Kaven Delarosbil.

L’inauguration officielle du service de garde La Relève s’est déroulée le jeudi 10 août en compagnie du conseiller municipal et maire suppléant de la Ville de Boucherville, Raouf Absi, de l’ambassadeur de Groupe BMR, Hugo Girard, du vice-président Ressources humaines de Groupe BMR, François Grenier, des éducatrices du milieu de garde, des représentantes du CPE La Ruche Magique, ainsi que de nombreux employés de Groupe BMR.