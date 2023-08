Les spectacles de la série Des Airs d’été Desjardins applaudis par 13 300 personnes

La rappeuse Sarahmée a clôturé mercredi dernier la série de spectacles Des Airs d’été Desjardins présentés sur le parvis de l’église Sainte-Famille dans le Vieux-Boucherville. Même si la foule était peu nombreuse, environ 1500 spectateurs selon l’évaluation de la Ville, on peut affirmer qu’il s’agit d’une très belle fin de saison.

Son spectacle Poupée Russe a plongé le public au cœur de son univers inspiré de l’afrobeat, du « trap » et de la pop. Accompagnée de ses danseuses, Sarahmée a livré une belle prestation.

Bilan positif

Les spectacles dans le cadre Des Airs d’été Desjardins présentés les mercredis soir depuis le 12 juillet ont attiré 13 300 spectateurs au cours de la saison. Il s’agit d’une hausse de 38,5 % du public par rapport à l’été 2022 alors que les spectacles reprenaient devant un total de 9 600 personnes.

Cet été, la série Des Airs Desjardins a présenté d’excellents artistes. Parmi les moments forts, mentionnons, en ouverture, Vincent Vallières, qui, a la dernière minute, a remplacé Patrice Michaud, devant une foule de 3 500 à 4 000 personnes; Martin Levac a été applaudi par 4 000 spectateurs avec son spectacle Phil Collins et Genesis; et Marie-Annick Lépine qui a attiré 3 000 spectateurs. Ilam a pour sa part rejoint, en pleines vacances de la construction, 800 spectateurs.