Tournoi de golf au bénéfice de la Fondation des Canadiens pour l’enfance à Sainte-Julie

Valeurs mobilières Desjardins organise la 9e édition du Tournoi de golf au bénéfice de la Fondation des Canadiens pour l’enfance, qui se tiendra le lundi 28 août prochain au Club de golf La Vallée du Richelieu, à Sainte-Julie. L’événement réunira près de 400 joueurs dont plusieurs ambassadeurs du Canadien de Montréal.

Notons à ce sujet que la Fondation des Canadiens pour l’enfance a pour mission d’encourager l’activité physique et l’adoption de saines habitudes de vie chez les jeunes défavorisés de 4 à 17 ans.

Les responsables de la Fondation rappellent que la situation actuelle est très préoccupante, car les jeunes ne bougent pas assez. Que ce soit parce qu’ils n’ont pas les compétences requises, parce qu’ils manquent de temps ou parce qu’ils n’ont pas les moyens financiers leur permettant de pratiquer des sports, plusieurs enfants délaissent l’activité physique et optent pour un mode de vie sédentaire.

Des statistiques récentes indiquent que 93 % des jeunes Canadiens ne sont pas suffisamment actifs ; un tiers abandonne la pratique d’un sport lors du passage à l’adolescence; 32,9 % des jeunes âgés entre 10 et 17 ans consacrent, en moyenne, cinq heures et plus par jour à des jeux vidéo, à jouer ou à naviguer sur le Web, à regarder la télévision ou des films.

Cet événement qui se tiendra à Sainte-Julie permettra donc d’amasser des fonds afin de pallier ce problème qui prend de plus en plus d’ampleur.