Sainte-Julie à la recherche de pompiers à temps partiel

Le Service de sécurité incendie de Sainte-Julie est à la recherche de candidats, pour combler plusieurs postes de pompiers à temps partiel.

Les individus hommes ou les femmes embauchés auront le mandat de joindre les rangs des pompiers de Ste-Julie pour intervenir sur divers types d’urgence et de participer à l’élaboration des plans d’intervention.



Ils devront aussi prendre part aux activités auprès du public ainsi qu’aux activités de formation, en plus de collaborer aux travaux d’entretien de la caserne et de l’équipement.



À noter que les candidats retenus doivent, entre autres, établir leurs résidences principales sur le territoire de la Ville de Sainte-Julie, si ce n’est pas déjà le cas.



Ils devront également se soumettre à un examen physique et médical, pour déterminer s’ils ont les capacités physiques requises pour la profession.



Il est possible de consulter l’offre d’emploi complète et de soumettre sa candidature sur le site Web de la Ville, jusqu’au 6 août prochain