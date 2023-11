Le Défilé de Noël de Sainte-Julie est à la recherche de figurants pour donner vie aux différents personnages du 25e Défilé. Tu aimes répandre la magie des Fêtes? C’est toi qu’on veut!

À savoir:

– Tu dois être disponible le samedi 2 décembre prochain, de 15h à 21h environ.

– Tu dois avoir 14 ans minimum.

– Tu es prêt.e à marcher la distance du défilé.

– Nous fournissons un repas et nous te prêtons le costume.

Si cela t’intéresse, on t’invite à compléter le formulaire ci-dessous dans les plus brefs délais!

https://forms.gle/BjEuFV8YQocVDGHU8

N.B.: Un courriel de confirmation de notre coordonnateur des bénévoles te sera envoyé pour officialiser ton rôle de lutin.