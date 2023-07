Le CISSS de la Montérégie-Est lance sa campagne estivale des autres options à l’urgence

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Montérégie-Est lance sa campagne estivale des autres options à l’urgence afin de bien desservir la population et d’outiller les usagers afin de recevoir le bon soin, au bon moment, au bon endroit, par le bon professionnel.

Une série de scénarios illustre des problèmes de santé communs ainsi que les différentes options s’offrant aux usagers afin d’en permettre la résolution, à la maison, en clinique, en pharmacie ou à l’urgence. L’information circulera dans les prochains mois dans les médias locaux et régionaux ainsi que sur les plateformes du CISSS de la Montérégie-Est. La campagne comprend également de l’affichage dans les urgences des trois centres hospitaliers de l’établissement, soit l’Hôpital Pierre-Boucher, l’Hôpital Honoré-Mercier et l’Hôtel-Dieu de Sorel.

Toux persistante? Dos barré? Renouvellement de prescription? Il ne faut pas hésiter à contacter son médecin de famille ou encore, pour les personnes sans médecin de famille, le Guichet d’accès à la première ligne (GAP). Les professionnels du 811 sauront également conseiller chaque usager et le diriger vers la bonne ressource; pharmaciens ou optométristes sont également des ressources inestimables. En cas de problème ne nécessitant pas de soins urgents, l’équipe de l’urgence pourrait proposer une réorientation. L’été dernier, plus de 15% des usagers ont accepté d’être réorienté vers le bon professionnel, au bon endroit.

.