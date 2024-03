Rougeole: appel à la vigilance

Le CISSS de la Montérégie-Est a lancé un appel à la vigilance afin de limiter la propagation de la rougeole dans la région, alors que plusieurs pays connaissent actuellement une hausse du nombre de cas de cette maladie très contagieuse.



Dans le cadre de la semaine de relâche, où les déplacements internationaux sont fréquents, davantage de voyageurs sont à risque d’importer la maladie au Québec et de la transmettre localement. Au Québec, quelques cas de rougeole ont d’ailleurs été confirmés au cours des dernières semaines et ils n’étaient pas tous liés à un retour de voyage.



Le CISSS suggère de rester à l’affût de l’apparition des symptômes, soit une fièvre importante, une toux, un écoulement nasal, des yeux rouges et un malaise généralisé, suivis de rougeurs au visage puis sur le corps. L’organisme ajoute que la vaccination demeure le meilleur moyen de se protéger contre la rougeole.



On indique que certaines personnes sont considérées comme plus à risque de complications et devraient être vues rapidement pour que l’on évalue si un traitement préventif doit leur être proposé, soit une injection d’anticorps. Il s’agit des bébés âgés de moins de 1 an; des gens dont le système immunitaire est affaibli; des femmes enceintes qui ne sont pas adéquatement vaccinées contre la rougeole.



Rappelons à ce sujet qu’il peut s’écouler de 10 à 14 jours entre l’exposition au virus de la rougeole et le début des symptômes (exceptionnellement jusqu’à 21 jours). Une personne commence à être contagieuse quatre jours avant l’apparition des rougeurs, et peut le demeurer jusqu’à quatre jours après celle-ci.



Aussi, les gens qui présentent des symptômes compatibles avec la rougeole devraient limiter leurs contacts avec les autres et consulter un médecin. Il est important que cette personne avise la clinique médicale ou le personnel de l’urgence de ses symptômes avant de se présenter ou dès son arrivée, afin que les mesures de précaution nécessaires soient mises en place.