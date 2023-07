Boucherville investit 1,2 M$ pour passer à l’éclairage DEL

Les rues de Boucherville seront davantage éclairées avec la technologie à diodes électroluminescentes (DEL). Pas moins de 2950 luminaires seront convertis au DEL d’ici peu.

Le coût du projet représente un investissement total de près de 1,2 M$ qui devrait rapidement être rentabilisé puisque les lampes DEL sont moins énergivores. Leur durée de vie est en effet quatre fois plus grande comparativement aux luminaires traditionnels au sodium.

Pour l’instant, ce ne sont pas tous les lampadaires qui seront convertis, mais seulement les modèles Cobra (de 30 et 40 pieds). La transition a d’ailleurs commencé il y a cinq ans par l’installation d’une centaine de luminaires de ce modèle.

La technologie DEL contribuera grandement à la réduction des émissions de gaz à effet de serre en plus de réduire la pollution lumineuse, alors que les nouveaux luminaires sont certifiés Ciel noir (sans éclairement vers le haut).