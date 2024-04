Sur les planches à De Mortagne: deux cents élèves Tissés serrés

« On veut faire l’école autrement », lance d’entrée de jeu François Desmarais, enseignant en histoire. « On désirait un projet rassembleur », ajoute Véronique Picard, enseignante en arts plastiques. Lever de rideau sur une œuvre collective qui place l’élève au premier plan.

Environ 200 jeunes de la formation générale troisième secondaire (FG3) de l’école De Mortagne, dont une trentaine en francisation, planchent depuis des semaines sur une pièce de théâtre musicale. La troupe est sous la direction de trois enseignants, François Desmarais, Véronique Picard et Dominic Grenier.

La pièce raconte l’histoire du Québec, de l’époque de Jacques Cartier à celle de Papineau, en passant par Pierre Boucher, gouverneur de la Nouvelle-France, seigneur et fondateur de Boucherville, et son épouse Jeanne Crevier. Elle met en scène 18 personnages historiques ainsi que les Premières nations.

« Il y a des scènes drôles et d’autres qui font réfléchir », souligne M. Desmarais.

La pièce intitulée Tissés serrés brosse aussi le portrait du Québec d’aujourd’hui, multiculturel, et de son futur.

À partir des éléments historiques transmis par M. Desmarais, Mme Picard a composé le dialogue. « Le texte a ensuite été rafistolé par les élèves lors d’un travail d’équipe », souligne l’enseignante.

C’est l’histoire de Gabriel, un jeune garçon, et son grand-père Armand, qui échangent sur les difficultés du cours d’histoire.

Une centaine d’élèves monteront sur scène. Une centaine d’autres travaillent dans l’ombre : au décor, fabriqué par eux, aux costumes d’époque, glanés ici et là, à l’éclairage, à la billetterie, etc. Tous mettent la main à la pâte.

Le rideau sera levé durant 80 minutes environ.

Belle complicité

« Avec la grève, on doit mettre les bouchées doubles. Les jeunes travaillent très fort. Presque tous ont embarqué dans le projet. Il y a une belle complicité entre eux », signale M. Desmarais.

« La FG3 est une année difficile. Les jeunes sont en transition, entre être encore un bébé et devenir un adulte. C’est aussi l’année des expériences et c’est l’année où l’on peut en échapper », fait savoir Mme Picard.



« Et cette année, il n’y a eu aucun décrochage. Ils ont un but, on les tient », se réjouit M.Desmarais.

« On voit leur potentiel, leur engagement, leur passion dans quelque chose qui les intéresse, les accroche, et ça donne un bel espoir pour plus tard », remarque Mme Picard.

Alexandre Belliard

La pièce de théâtre est constituée de 20 saynètes, dont 7 avec des chansons.

Alexandre Belliard, auteur-compositeur-interprète, qui chante l’histoire du Québec, s’est allié au projet. Il est venu en classe et a écrit avec les jeunes la chanson sur Pierre Boucher intitulée L’idéaliste.

La chanson sera prochainement enregistrée en studio en présence de quelques élèves, dont certains du programme de francisation. Elle devrait par la suite se retrouver sur le prochain album Légende d’un peuple de l’artiste.

Il viendra d’ailleurs la chanter avec les élèves lors des représentations. Ils seront accompagnés du violoniste professionnel, Marc Angers, originaire de Boucherville, et de cinq élèves musiciens.

Le Québec d’aujourd’hui

« L’élément qui nous unit, c’est notre langue, le français, et on conclut la pièce avec ça », précise M. Desmarais. La finale sera de toute beauté avec une nouvelle chanson sur le Québec adaptée à la pièce et intégrée à des jeunes issus de l’immigration récente. »

Tissés serrés sera présentée à trois reprises les 23 et 24 avril à la salle Desjardins, à l’école De Mortagne. Pour se procurer un billet (gratuit) : francois.desmarais@cssp.gouv.qc.ca.