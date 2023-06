L’été sera animé au Centre urbain de Boucherville

On y va pour ses belles petites boutiques, ses bons restos, et l’on s’y rendra aussi pour danser. Le Centre urbain de Boucherville sera animé cet été.

La programmation estivale risque une fois de plus de plaire aux Bouchervillois. Les mercredis salsa sont de retour depuis le 21 juin, et ce, jusqu’au 9 août. Les passionnés de danses latines sont invités à entrer dans la danse dès 19 h à la Place commune Lionel-Daunais avec DJ Kimo.

Vous préférez le jazz? Les jeudis on jazz reviendront du 13 juillet au 17 août, de 19 h à 20 h 30, au marché public Lionel-Daunais.

Assistez aux prestations de Mathieu Langlois et Michaël Cotnoir le 13 juillet; du duo Cascabel le 20 juillet ; de Mario Allard trio le 27 juillet; du trio Lucas Maxit le 3 août; du duo Lucio et Rodrigo le 10 août; et du trio Jihye le 10 août.

Alors… On magasine, on mange et on danse cet été au centre urbain?

Plus de 65 commerces branchés sur vos besoins vous accueilleront chaleureusement.