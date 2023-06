Des milliers de varennois font la fête lors de la Fête nationale

Les quelques précipitations qui ont déversé des quantités relativement minimes de pluie n’auront certainement pas empêché des milliers de varennois de se rendre massivement au parc de la Commune samedi le 24 juin dernier pour assister au grand spectacle de la Fête nationale du Québec. Mis sur pied exclusivement pour cette occasion, les spectateurs ont eu droit à une prestation d’un quatuor unique soit, « QUÉBEC À L’UNISSON » avec des artistes bien connus soit Jonas Tomalty, Kim Richardson, Yvan Pedneault et Marie-Pierre Leduc Ils ont interprété des classiques québécois d’hier à aujourd’hui au grand plaisir de la foule présente qui n’a pas manqué d’ovationner les artistes, et d’apprécier le spectacle . Et parce qu’une fête de la St-Jean n’est jamais une Fête nationale sans eux, les traditionnels feux d’artifice étaient aussi au rendez-vous en illuminant le ciel du parc durant de nombreuses minutes vers 22 heures.