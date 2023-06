Une nouvelle liberté pour un jeune amputé de Varennes

Les personnes amputées doivent composer au quotidien avec certains obstacles et lorsque l’un d’eux bénéficie d’une belle petite liberté supplémentaire, ça mérite d’être souligné!

Lorsqu’on est jeune, le sport occupe souvent une belle place dans notre vie. Gabriel Chicoine, âgé de 9 ans, adore être actif, surtout en jouant au tennis. Une amputation congénitale à la main gauche aurait pu faire obstacle à son plaisir de s’amuser, mais récemment, l’Association des Amputés de guerre lui a payé une prothèse spécialement conçue pour manier les balles de tennis, ce qui lui a apporté une belle petite liberté!

Le Varennois est inscrit au Programme pour enfants amputés (Les Vainqueurs) de l’Association, lequel offre à ses adhérents de l’aide financière pour l’achat de membres artificiels ainsi que du soutien moral, lorsque nécessaire.

Il est important de savoir que l’Association ne reçoit aucune subvention gouvernementale et que ses programmes existent grâce au soutien du public à l’endroit du Service des plaques porte-clés. Pour aider l’organisme ou pour en savoir plus, vous n’avez qu’à visiter le site amputesdeguerre.ca ou à composer le 1 800 250-3030.