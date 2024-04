Nouvelle installation en CPE de 83 places à Varennes

Le Centre de la petite enfance (CPE) Matin Soleil ouvrira une nouvelle installation de 83 places située au 1625, boulevard Lionel-Boulet à Varennes le 8 avril.



Cette nouvelle est assurément la bienvenue de la part des parents de la région puisque la liste d’attente pour une place en garderie ne cesse de s’allonger au Québec, selon les plus récentes données présentées à l’automne 2023 par le ministère de la Famille et ce, malgré les nouvelles places créées. La mise à jour du tableau de bord du ministère indiquait à cette période de l’année que le nombre d’enfants en attente d’une place a bondi de 3 724 depuis un an pour atteindre 37 260.



La directrice générale du CPE, Catherine Brodeur, a expliqué par voie de communiqué que cette nouvelle installation répond aux « besoins criants de places en CPE pour les familles » et que 15 places sont réservées pour des enfants de moins de 18 mois.



Elle offrira aussi des places en priorité à des enfants ayant des besoins particuliers, c’est-à-dire qui peuvent connaître de multiples problèmes de santé et/ou déficiences qui influent sur leurs activités et leur fonctionnement quotidiens.



Avec l’ajout de cette nouvelle installation, l’organisme à but non lucratif qui souligne ses 46 années d’existence offrira donc 163 places en installations, en plus de diriger le bureau coordonnateur sur le territoire de la MRC Marguerite-D’Youville avec 570 places en milieu familial et près de 70 responsables en service de garde éducatif.