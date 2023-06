Près de 5000 arbres plantés en un an à Verchères

Lundi dernier, la Municipalité de Verchères et Arbre-Évolution Coop ont terminé un ouvrage massif de reboisement près de l’usine de traitement des eaux usées ainsi que deux ilots de forêt urbain. Plusieurs dizaines de bénévoles, dont 75 jeunes du primaire, se sont relayés pendant plusieurs jours afin de réussir cette opération sylvicole inégalée dans la région. L’ouvrage avait débuté l’automne dernier dans le cadre du Programme de Reboisement social.



La MRC et plusieurs bailleurs de fonds en support



Grâce à son initiative Horizon Nature, financé en partie par le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH), la MRC de Marguerite D’Youville met à profit des ressources et complète le financement provenant du Programme de Reboisement Social d’Arbre-Évolution auprès des municipalités de la région comme Verchères. « Il y a deux ans, nous avons formalisé une collaboration qui nous permet aujourd’hui de faire la différence sur notre territoire et de réaliser un grand nombre de plantation », explique Daniel Plouffe préfet de la MRC. À Verchères ce printemps, la MRC, la municipalité et Arbre-Évolution ont injecté plus de 44 000$ pour la plantation de 1735 arbres. « De notre côté, nous avons la chance d’être appuyés par de nombreuses organisations qui cherchent à faire un geste positif pour la planète. Chaque année, une centaine d’entreprises nous versent des sous pour que l’on plante des arbres en leur nom », explique Simon Côté, coordonnateur d’Arbre-Évolution Coop. À titre de bailleurs de fonds, la Fédération Québécoise des Clubs Quads (FQCQ), la FTQ, la Fondation LOJIQ, Artistes pour le Climat et Florastor (Biocodex) ont permis de planter 1 550 arbres. Ajoutons aussi 654 arbres financés par des individus via le www.calculcarbone.org. « Soucieux de leur héritage écologique, la FQCQ et ses clubs membres voient cette collaboration avec Arbre-Évolution comme un moyen d’avoir un impact concret sur le maintien et l’aménagement des milieux naturels en zones urbaines », explique Yohan, directeur général de la FQCQ.



Une nouvelle forêt de 3800 arbres et 750 arbustes



La plantation des derniers jours consistait à compléter le reboisement d’une terre située aux abords des étangs d’eaux usées de la municipalité. Depuis l’automne dernier, une superficie de 5,5 hectares a donc été replantée avec plus de 30 variétés de végétaux différents, comme du chêne, de l’érable, du noyer, du pin, du tilleul, du févier, du mélèze et du micocoulier, pour ne nommer que ceux-là. « Comme il est près d’une rivière, l’espace est déjà utilisé par de nombreux citoyens. Avec ce nouveau boisé, l’accès à la forêt sera amplifié pour nos résidents qui n’ont actuellement pas accès à beaucoup d’écosystèmes forestiers », précise Alexandre Bélisle, maire de Verchères. Un total de 165 arbres de plus grand calibre a aussi été planté dans les parcs Louis-St-Pierre et Roland-Pigeon. Arbre-Évolution précise également que sur la moitié du site, un paillis de plastique biodégradable a été utilisé. « Il s’agit d’un nouveau produit accessible depuis 2 ans. Le plastique conventionnel est un fléau actuellement, mais il est imbattable pour assurer un bon taux de survie des arbres. L’alternative biodégradable fait de résine végétale que l’on teste à Verchères offrirait une efficacité de 3 ans et plus. Si les résultats s’avéraient concluants, ce serait suffisant pour les objectifs de plantation », ajoute M. Côté. « Je tiens à mentionner l’importance de cette belle collaboration entre tous les groupes qui ont rendu cette plantation possible. Aux partenaires financiers, aux bénévoles, à Arbre-Évolution, à notre équipe des travaux publics, chapeau ! » conclut le maire, Alexandre Bélisle.