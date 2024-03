Érosion des berges du fleuve: le fédéral ne se mouille pas

Les espoirs étaient grands pour les citoyens aux prises avec l’érosion des berges du Saint-Laurent, après qu’un rapport favorable du Comité permanent des transports ait été déposé à la Chambre des Communes lors de la dernière session parlementaire. Toutefois, le cabinet Trudeau ne s’est pas mouillé davantage dans ce dossier, répondant simplement qu’il « prend note » des recommandations du Comité, sans prendre d’engagement.



« C’est très décevant d’obtenir une réponse aussi laconique de la part du cabinet Trudeau après tout le travail qui a été fait pour arriver à un rapport unanime auquel tous les partis ont adhéré. La réponse du gouvernement libéral va même à l’encontre de l’opinion de ses propres députés ! », a déploré par voie de communiqué le député de Pierre-Boucher – Les Patriotes – Verchères, Xavier Barsalou-Duval.



Rappelons que le député était à l’origine de nombreuses démarches en appui aux citoyens du Comité pour la protection des berges du fleuve Saint-Laurent, ce qui a mené aux consultations publiques du Comité permanent des transports, tenues au printemps 2023.



Cet organisme fédéral avait par la suite émis six recommandations au gouvernement, soit le rétablissement d’un programme de protection des berges; l’investissement dans la recherche; l’inventaire des zones touchées; la protection des écosystèmes riverains; l’évaluation de l’efficacité des mesures actuelles; ainsi qu’un fond de restauration des milieux riverains.



Dans sa réponse, le gouvernement a fait l’énumération des initiatives ministérielles actuelles liées à l’enjeu de l’érosion des berges et a affirmé que certaines recommandations du comité seraient déjà comblées par des programmes existants. Il exclut catégoriquement toutefois la remise en place du programme fédéral de protection des berges qui avait été aboli en 1997.



« Malgré la déception, il faut reconnaître que c’est tout de même la réponse la plus étoffée que nous ayons pu obtenir de la part des autorités fédérales à ce jour », a ajouté le député. « On voit que le gouvernement nous prend au sérieux et qu’il a cessé de nier l’existence du problème, ce qui est déjà un pas en avant. »



Il a déclaré que, malgré cette déception, il n’entend pas lâcher prise. « Obtenir une étude concluante du Comité permanent des transports n’était qu’un moyen parmi d’autres que nous avons entrepris pour faire pression sur le gouvernement. Avant Noël, j’ai pu aborder le sujet dans une rencontre privée avec le ministre Pablo Rodriguez et j’en ai profité pour lui souligner que son gouvernement ne pourra pas éviter indéfiniment l’action collective qui chemine au tribunal », a-t-il prévenu au sujet de cette cause de 50 M$ intentée contre le fédéral.