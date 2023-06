Collecte de sang du maire de Varennes le 29 juin

Pour souligner l’arrivée de l’été, posez un geste primordial et donnez du sens à la vie : donnez du sang. Des centaines de gens ont besoin de votre don pour recouvrer la santé. Héma-Québec organise une collecte près de chez-vous, sous la présidence d’honneur de M. Martin Damphousse, maire. Vous n’avez plus qu’à prendre rendez-vous! Qui sait ? Vous pourriez même en prendre une habitude!



COLLECTE DU MAIRE DE VARENNES LIEU : Maison des Aînés – 2016, boulevard René-Gaultier à Varennes DATE : Jeudi 29 juin 2023, entre 13 h et 20 h OBJECTIF : Convaincre 125 donneurs de relever leurs manches, le temps d’un petit don de sang.



Héma-Québec recommande de prendre rendez-vous avant de se présenter en collecte. Vous pouvez le faire facilement en ligne : www.hema-quebec.qc.ca/trois-faconssimples.fr.html ou par téléphone au 1 800 343-7264. C’est l’été, relevez vos manches! Depuis le mois de mars, Héma-Québec poursuit un objectif de convaincre 7000 personnes au Québec de donner du sang pour la première fois.



Le défi va bon train, mais il importe de se serrer les coudes pour maintenir à flot notre réserve de sang collective. En ce sens, chaque personne qui brise la glace et prend rendez-vous fait une immense différence. Cet été, serez-vous l’une de ces personnes? Si vous craignez l’aiguille, sachez que les gens sur place sont qualifiés pour encadrer cette expérience. Ils sauront vous rassurer et vous serez fier-e d’avoir donné!



Vous souhaitez vérifier si vous pouvez donner? Avant de se présenter à une collecte, il est toujours possible de vérifier son admissibilité auprès du Service à la clientèle-donneurs au 1 800 847-2525 ou de consulter le site Web d’Héma-Québec au www.hema-quebec.qc.ca, section Donneurs > Sang > Puis-je donner?